Geronimo La Russa eletto componente del Consiglio Mondiale della Fia

di Italpress - 12 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Geronimo La Russa, presidente eletto di Aci e presidente dell’Automobile Club Milano, è stato eletto componente del Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della Fia (la Federazione Internazionale dell’Automobile). Le votazioni, cui hanno preso parte 146 Federazioni sportive nazionali provenienti da ogni parte del mondo, si sono svolte oggi a Tashkent, in Uzbekistan, con la conferma di Mohammed Ben Sulayem ai vertici dell’organizzazione. Il Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico, nell’ambito delle proprie funzioni, decide le regole tecniche e sportive del motorsport mondiale, “un consesso – commenta il Consiglio di Automobile Club Milano, esprimendo la propria soddisfazione per il grande risultato raggiunto – dal quale il nostro Paese mancava come membro dal 2021. Un importante riconoscimento, dunque, per Milano e per l’Italia intera”. L’urna ha premiato l’impegno e la professionalità di La Russa con un ampio consenso ottenuto dal voto delle 146 Federazioni nazionali sportive aventi diritto, rendendolo il secondo più votato tra i 14 componenti eletti direttamente in Consiglio.

“Sono onorato e felice di essere stato eletto all’interno dell’organo che decide le regole tecniche e sportive per il motorsport – dichiara Geronimo La Russa – dal quale l’Italia mancava dal 2021. ACI è membro fondatore della FIA e il nostro Paese torna ad avere un ruolo centrale nel panorama sportivo mondiale. Darò tutto me stesso per far riconoscere sempre ai massimi livelli la nostra capacità di coniugare innovazione e tradizione, nello sport come nella mobilità quotidiana. Per l’Italia e tutto il movimento sportivo tricolore scatta ora una nuova corsa, avvincente ed appassionante”. “Apprendiamo, con vivissima soddisfazione, la notizia dell’elezione del presidente eletto dell’ACI Geronimo La Russa nel Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della Federazione Internazionale dell’Automobile”, affermano Tullio Del Sette e Giovanni Battista Tombolato, rispettivamente Commissario Straordinario e Sub Commissario dell’Automobile Club d’Italia.

“Si tratta di un riconoscimento prestigioso – continuano – per il prossimo Presidente di ACI e per il Motorsport italiano. Un riconoscimento meritato al rilievo internazionale e all’eccellenza dell’impegno profuso dall’ACI quale Federazione Italiana dell’Automobilismo sportivo, anche in questi mesi di commissariamento dell’Ente, nell’organizzazione, promozione e valorizzazione del Motorsport e dopo i successi di pubblico e gli apprezzamenti ricevuti a tutti i livelli anche per i Gran Premi di Formula 1. Una conferma del ruolo di primo piano del motorismo nazionale e dell’autorevolezza italiana nell’automobilismo mondiale”.

– foto ufficio stampa Aci –

