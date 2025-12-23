Italpress Notizie Spettacoli

Gigi D’Alessio, raddoppio a Torino e Milano e terza data a Bari per “Gigi Palasport”

di Italpress - 23 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Dopo un 2025 da record, Gigi D’Alessio è pronto a far vibrare i palasport italiani con il nuovo tour “Gigi Palasport“, che partirà con una doppia apertura – il 17 e il 18 marzo – al Palazzo dello Sport di Roma, prima di attraversare l’Italia da Nord a Sud.

E la corsa ai biglietti non si ferma, con un calendario che continua ad arricchirsi di nuovi appuntamenti: grande raddoppio a Torino e Milano, dove si aggiungono rispettivamente il 26 marzo all’Inalpi Arena accanto al già annunciato 25 marzo, e il nuovo appuntamento del 31 marzo che si affianca a quello del 1° aprile all’Unipol Forum. E ancora, la terza data a Bari il 20 e 21 marzo e la nuova data del 15 aprile al PalaFlorio. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per tutte le informazioni: www.friendsandpartners.it.

– foto ufficio stampa Gigi D’Alessio –

(ITALPRESS).