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La giustizia dei diritti e dei confini: lezioni dalla realtà, tra errori giudiziari e riforme monche

La giurisdizione e il limite: quando la revisione smentisce l'infalibilismo e la Consulta restituisce spessore al dogma della dignità detentiva

di Anna Tortora - 14 Novembre 2026

Il caso di Monica Busetto – assolta e scarcerata dalla Corte d’Appello di Trento dopo tredici anni di reclusione e una seconda istanza di revisione accolta sul crollo della prova scientifica – attesta la gravità dell’errore giudiziario e la necessità di un rigoroso controllo sulla tenuta dell’accertamento probatorio. Il carcere preventivo e la condanna definitiva fondata su elementi rivelatisi infondati o contaminati, come nel caso della perizia sul Dna, evidenziano la vulnerabilità dei procedimenti quando la verifica fattuale non risulta impeccabile.

La funzione primaria del processo

La revisione del giudizio opera quale presidio indefettibile di legalità contro qualsiasi tendenza all’infalibilismo giudiziario. Tredici anni sottratti a un’esistenza impongono un’analisi approfondita sui meccanismi di valutazione delle prove, ribadendo che la funzione primaria del processo consiste nella tutela dell’innocente. Sulla stessa linea si colloca la sentenza n. 204 della Corte costituzionale in materia di condizioni carcerarie. La Consulta ha stabilito che il magistrato di sorveglianza dispone degli strumenti ordinamentali per disporre il trasferimento del detenuto ove la reclusione violi il parametro costituzionale della dignità umana. Viene così ribadito un principio fondamentale: l’esecuzione della pena non può trascendere in trattamenti contrari al senso di umanità. L’esercizio della potestà punitiva trova il proprio limite insuperabile nel rispetto della persona e nella conformità agli standard di legalità costituzionale.

Gli interventi legislativi

Sul terreno delle riforme istituzionali e parlamentari, la conversione in legge del Decreto Giustizia 2026 alla Camera fotografa la complessità strutturale della macchina giudiziaria. Intervenire su tirocini, trasferimenti e prorogare i contratti degli addetti all’Ufficio per il processo (UPP) risponde all’esigenza di tamponare l’arretrato, confermando la persistenza di interventi congiunturali rispetto a un disegno organico di riforma dell’organizzazione forense e giudiziaria. Analogamente, le modifiche in materia di spese e di esdebitazione mirano a correggere le disfunzioni operative, misurandosi con le criticità croniche del sistema amministrativo.

Il quadro odierno restituisce l’immagine di un ordinamento chiamato a bilanciare le esigenze di efficienza organizzativa con l’inderogabile tutela delle garanzie. Dalle vicende giudiziarie agli interventi della Consulta e del Parlamento, il criterio direttivo rimane ancorato alla certezza delle regole, alla salvaguardia della libertà personale e all’efficacia di un’amministrazione pubblica rispettosa dei diritti fondamentali.

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