Gli azzurri dal Papa “sportivo” Leone XIV: “Emozione indescrivibile”

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Gli atleti olimpici in Vaticano con medaglie e ricordi dei Giochi

di Askanews - 9 Aprile 2026

Città del Vaticano, 9 apr. (askanews) – Dalle medaglie di Milano-Cortina all’incontro con Papa Leone XIV. Una delegazione di atleti olimpici e paralimpici azzurri è stata ricevuta in Vaticano dal Pontefice, che ha richiamato i valori comuni tra sport e Chiesa, dalla fratellanza al fair play fino al gioco di squadra. Per gli atleti italiani, da Francesca Lollobrigida a Sofia Goggia, da Arianna Fontana a Giuseppe Romele, è stata una giornata vissuta con forte partecipazione emotiva, tra orgoglio, gratitudine e il desiderio di chiudere così, nel modo più simbolico, l’avventura dei Giochi invernali di Milano-Cortina.