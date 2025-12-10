Italpress Notizie Hi-Tech

Gli esperti globali dell’Intelligenza Artificiale si riuniscono a Malta per promuovere l’innovazione

di Italpress - 10 Dicembre 2025

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Ricercatori e professionisti provenienti da Asia, Stati Uniti ed Europa si trovano questa settimana a Malta per il Congresso Internazionale della Society for Design and Process Science, dove il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nei principali settori è al centro dell’attenzione. La conferenza di quattro giorni riunisce specialisti in sanità, business, scienza, cybersicurezza, sostenibilità e perfino forze dell’ordine, offrendo una piattaforma per lo scambio di idee e per esplorare nuove opportunità di collaborazione internazionale su soluzioni basate sull’IA.

Tra i risultati dell’edizione di quest’anno spicca il rafforzamento della cooperazione tra l’Università di Malta e un ateneo della Florida. La partnership punta ad avviare progetti congiunti, in particolare nel campo della salute pubblica, dove l’intelligenza artificiale viene già utilizzata per migliorare la ricerca e i processi decisionali.

Neville Calleja, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Malta, ha sottolineato che tali scambi sono essenziali per costruire fiducia e competenze attorno a questa tecnologia. “Dobbiamo acquisire fiducia in questa tecnologia. È come usare un coltello in cucina: è molto utile, ma può anche ferire”, ha osservato, evidenziando l’importanza di discutere sia l’innovazione sia la regolamentazione.

Fondata per promuovere il progresso scientifico attraverso l’ingegneria tradizionale e le discipline emergenti, la Society for Design and Process Science continua a posizionare l’intelligenza artificiale come uno strumento trasformativo in numerosi settori.

