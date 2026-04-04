Governo, la premier Meloni arrivata a Doha, vedrà emiro Qatar Al Thani

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Seconda tappa della missione nel Golfo dopo Arabia Saudita

di Askanews - 4 Aprile 2026

Doha, 4 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Doha, in Qatar, per la seconda tappa della sua missione nei Paesi del Golfo, dopo la visita in Arabia Saudita dove ha incontrato dal Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Durante la permanenza – riferiscono fonti di palazzo Chigi – è previsto un incontro con l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani.

Focus di questa missione la guerra in corso, il problema dello stretto di Hormuz ed la questione energia con le difficoltà di approvigionamento del greggio.