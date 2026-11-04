Cultura & Spettacolo

Grande Fratello. Il pubblico rottama le vecchie glorie

di Nicola Santini - 4 Novembre 2026

Ventidue anni fa vinceva il Grande Fratello conquistando un pubblico che trovava irresistibile il suo modo di fare. Ieri sera Jonathan Kashanian è stato eliminato dalla stessa Casa, raccogliendo appena il 6,44% dei voti del pubblico a favore della sua permanenza. Una bocciatura piuttosto eloquente per chi, nel 2004, aveva attraversato il reality fino alla vittoria, riuscendo persino a evitare tutte le nomination.

Il suo ritorno prometteva scintille, ma qualcosa si è inceppato. La scelta di salvare Megan Ria anziché l’amico Alessandro Varsi ha alimentato sospetti di strategia e provocato discussioni. Poi lo scontro con Marina La Rosa, liquidata con un velenosissimo «Spero di non incontrare mai più una persona come te».

Jonathan ha salutato dichiarandosi sereno, spiegando di avere ormai 45 anni e di essere indisponibile a qualsiasi compromesso pur di ottenere fama e denaro. Parole rispettabili, che tuttavia arrivano dopo una partecipazione nella quale la sua conoscenza dei meccanismi televisivi è sembrata talvolta prevalere sulla spontaneità. Il problema riguarda forse un’intera generazione di reduci dei reality, convinti che basti riproporre il personaggio che li rese popolari per ritrovare il favore del pubblico. Quella sapiente dose di opportunismo mascherato da simpatia che un tempo garantiva di restare sulla cresta dell’onda oggi fatica persino a tenerli a galla. Jonathan conosce il Grande Fratello meglio di molti concorrenti. Ha semplicemente scoperto che il pubblico, nel frattempo, ha imparato a conoscere quelli fatti così.

PER TUTTE LE NEWS DI CULTURA & SPETTACOLO