Gossip

Grande Fratello Vip, tra emozioni e strategie: arriva il verdetto del televoto

Nuova puntata in prima serata su Canale 5. Riflettori sull'incontro tra Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco

di Redazione - 9 Ottobre 2026

Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. Nella Casa il clima si fa sempre più teso: incomprensioni e rivalità hanno ormai incrinato rapporti che appaiono difficili da ricomporre.

Tra i momenti più attesi della serata c’è il faccia a faccia tra Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco, che ha chiesto di poterla rivedere per trascorrere alcune ore insieme. Un incontro destinato a mettere alla prova il futuro della loro relazione, tra dubbi, emozioni e possibili scelte decisive. Spazio anche allo spettacolo con il ritorno a sorpresa di Francesca Manzini, che vestirà i panni di coreografa speciale per preparare, insieme a Valeria Marini, un’esibizione pensata per animare la puntata.

Non mancheranno i momenti più intensi sul piano personale. Giulia Provvedi riceverà infatti un messaggio della madre in un periodo particolarmente delicato, segnato dal dolore per la scomparsa del padre. Un sostegno destinato a emozionare la concorrente e il pubblico.

Sul fronte del gioco, intanto, si consolidano alleanze e strategie. I concorrenti più giovani sembrano fare fronte comune, mentre i veterani osservano con crescente diffidenza. Le nomination potrebbero far emergere accordi finora rimasti nell’ombra. A rischiare l’eliminazione sono Alex Belli, Andreas Muller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Per uno di loro il percorso nella Casa si concluderà già questa sera.

Leggi tutte le news di Gossip