Esteri

Greta Thunberg arresta a Londra durante manifestazione pro-Pal

di Flavia Romani - 23 Dicembre 2025

L’attivista ambientalista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra dalle forze di polizia britanniche mentre prendeva parte a una manifestazione pro-Pal. La notizia è stata diffusa dagli organizzatori della protesta, che hanno confermato il fermo avvenuto nel corso dell’iniziativa pubblica.

Greta Thunberg arrestata: la manifestazione a Londra

La mobilitazione era stata promossa con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione di otto attivisti appartenenti al gruppo Palestine Action, attualmente detenuti nel Regno Unito. I manifestanti hanno voluto esprimere sostegno ai prigionieri, impegnati da oltre cinquanta giorni in uno sciopero della fame a oltranza, iniziativa estrema intrapresa per denunciare quella che considerano una condizione processuale e carceraria ingiusta e sproporzionata.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, gli otto detenuti si trovano in stato di custodia cautelare da diversi mesi, in attesa di sviluppi giudiziari. Questi, contestano apertamente le modalità della loro detenzione preventiva. La loro situazione si inserisce nel più ampio contesto della recente e controversa decisione del governo britannico, guidato dal primo ministro Keir Starmer, di mettere al bando l’organizzazione Palestine Action, classificandola come gruppo terroristico.

Tale provvedimento ha suscitato forti polemiche e acceso dibattito anche a livello internazionale, alimentando proteste e prese di posizione critiche da parte di attivisti, associazioni per i diritti civili e movimenti politici. La manifestazione pro-Pal dove è stata arrestata Greta Thunberg si collocava proprio in questo clima di crescente tensione.

E difatti la giovane svedese sarebbe stata fermata in base al Terrorism Act per aver sostenuto l’organizzazione Palestine Action. Il Terrorism Act è una legge del Regno Unito che definisce, disciplina e reprime le attività considerate terroristiche.