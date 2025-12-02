Italpress Notizie Energia

GSE e ADSP del Mar Ionio, collaborazione per transizione energetica del porto di Taranto

di Italpress - 2 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto (AdSPMI) e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. hanno siglato, questo pomeriggio a Roma, un accordo per l’avvio di una collaborazione istituzionale volta a promuovere lo sviluppo sostenibile e supportare il processo di transizione energetica del Porto di Taranto.

Taranto è il primo porto a livello nazionale ad aver siglato un accordo con il GSE in materia di transizione energetica, a conferma dell’azione che l’AdSP ha inteso sviluppare con l’obiettivo di beneficiare di un supporto istituzionale strategico nel processo di riconversione dello scalo jonico. Con la firma dell’accordo, AdSPMI e GSE si impegnano ad attivare un percorso sinergico volto all’analisi e all’attuazione di azioni concrete per migliorare l’efficienza energetica, favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenere la mobilità sostenibile in ambito portuale. L’AdSPMI metterà a disposizione dati, informazioni e supporto tecnico relativi al contesto portuale e infrastrutturale, mentre il GSE fornirà supporto tecnico-specialistico sulla normativa e sugli strumenti di incentivazione di competenza.

Tra le principali linee di collaborazione previste figurano il supporto per l’individuazione delle opportunità derivanti dai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell’AdSPMI, ma anche la promozione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER). L’intesa si concretizzerà anche attraverso l’obiettivo di sviluppare iniziative congiunte di formazione e informazione su temi di sostenibilità ed energie rinnovabili.

“La collaborazione avviata oggi con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio rappresenta un passo importante per accompagnare un’infrastruttura strategica del Paese nel percorso di decarbonizzazione e di modernizzazione energetica – ha dichiarato l’Amministratore Delegato del GSE, Vinicio Mosè Vigilante – Il GSE è pronto a sostenere il Porto di Taranto con un contributo tecnico-specialistico che valorizzi le opportunità offerte dagli strumenti di incentivazione e dal quadro normativo vigente. Il nostro supporto sarà orientato a individuare soluzioni efficaci per l’efficienza energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’autoconsumo e la mobilità sostenibile, mettendo a disposizione dati, analisi e competenze maturate nella gestione delle principali misure a favore della transizione energetica. Attraverso la definizione di un percorso operativo condiviso, intendiamo favorire l’attuazione di interventi concreti e replicabili, in grado di rafforzare la competitività dello scalo e di contribuire al miglioramento della sostenibilità ambientale dell’intero territorio. È un impegno che si inserisce nel ruolo istituzionale del GSE come partner della Pubblica Amministrazione e che mira a costruire modelli innovativi e collaborativi in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione. Siamo convinti che questa sinergia possa generare risultati di grande valore e rappresentare un esempio per altri porti italiani impegnati nella transizione energetica”.

“L’avvio di questa nuova collaborazione istituzionale aggiunge un nuovo, importante tassello all’ambizioso progetto avviato dall’AdSPMI e volto alla redazione di uno studio per la pianificazione delle aree portuali da dedicare a eventuali impianti per la produzione di energie rinnovabili. Stiamo lavorando con il mondo accademico e la rete di stakeholder istituzionali per muovere passi che auspichiamo possano essere decisivi nel percorso di consolidamento della strategia verde del porto di Taranto – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti. La sinergia con il GSE consentirà di integrare competenze, strumenti, risorse e incentivi per rendere il nostro scalo sempre più efficiente, competitivo e sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con le sfide UE in materia di transizione energetica e green ports”.

– Foto ufficio stampa GSE –

