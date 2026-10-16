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I frigo hackerati in Francia, l’errore che si doveva evitare

Un monito a chiaro all'industria globale, la pigrizia digitale si paga a caro prezzo

di Daniel Walker - 16 Ottobre 2026

Per gli esperti di sicurezza informatica, il clamoroso attacco agli impianti frigoriferi Danfoss in Francia non è stato un colpo di genio da film, ma la cronaca di un disastro ampiamente annunciato.

I frigo hackerati in Francia

Secondo Industrial Cyber a Cybersecurity Dive, la vera anomalia è stata la sconcertante facilità con cui i pirati sono entrati dalla porta principale.

Analisti e ricercatori di sicurezza, tra cui gli specialisti di Claroty e Infosecurity Magazine, concordano su un fatto grave. Centinaia di impianti di controllo di refrigerazione erano letteralmente abbandonati sulla rete pubblica.

Dispositivi con firmware obsoleto e falle critiche già segnalate dalle autorità di cybersicurezza sono rimasti esposti a chiunque online, privi persino delle più elementari barriere di autenticazione.

Come andava evitato questo incubo da decine di milioni di euro?

Per gli esperti la ricetta non richiede tecnologie fantascientifiche, ma fondamentale igiene digitale. La regola d’oro, non collegare mai i macchinari industriali direttamente a Internet.

Serve isolare le apparecchiature dietro reti private protette. Poi, installare tempestivamente gli aggiornamenti software del produttore. Infine, segmentare la rete. Tutto ciò per “congelare” – è il caso di dire – l’attacco prima ancora che i pirati potessero alzare le temperature.

Il caso Danfoss lascia quindi un monito chiarissimo a tutta l’industria. Connettere ogni impianto per pura comodità gestionale, senza blindarlo, significa invitare i sabotatori a cena. Nel mondo delle infrastrutture connesse, la pigrizia digitale si paga a caro prezzo.

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