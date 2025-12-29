Italpress Notizie Motori

Hyundai Motor Group al primo posto negli IIHS Top Safety Awards

di Italpress - 29 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai Motor Group conferma la sua leadership globale nella sicurezza, conquistando uno straordinario totale di 21 premi Top Safety Pick (TSP) e Top Safety Pick+ (TSP+) nelle valutazioni 2025 dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) – un risultato eccezionale che rappresenta il numero più alto di riconoscimenti mai ottenuto da un gruppo automobilistico, confermando Hyundai Motor Group al vertice del settore per il secondo anno consecutivo.

Tra i 21 modelli premiati, 18 hanno ottenuto il massimo riconoscimento TSP+ 2025, segnando un notevole incremento rispetto ai 12 premi TSP+ del 2024 e sottolineando la capacità del Gruppo di soddisfare requisiti di sicurezza sempre più rigorosi. Tra i vincitori del Top Safety Pick+ 2025, i SUV elettrici di punta del Gruppo – la nuova Hyundai IONIQ 9 2026 e la Kia EV9 2025-26 – hanno ottenuto ottime valutazioni in tutte le categorie, conquistando il massimo punteggio in tutti i test di resistenza agli urti e di prevenzione delle collisioni. Risultati dei brand del Gruppo nel 2025: Hyundai guida tutti i produttori con otto premi TSP+ e due TSP; Genesis ottiene cinque TSP+ e un TSP; Kia conquista cinque TSP+. Questi risultati continuano a dimostrare e confermare l’impegno del Gruppo nello sviluppo di tecnologie per la sicurezza, nell’ottica di migliorare la vita e l’esperienza di mobilità dei propri clienti.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).