Italpress Notizie Motori

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid ancora più potente con il Model Year 2026

di Italpress - 9 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai arricchisce la gamma del suo SUV Tucson con l’arrivo della versione Plug-in Hybrid del Model Year 2026. Da oltre vent’anni punto di riferimento nel segmento C-SUV e testimonianza della capacità del Brand di innovare costantemente in termini di design, tecnologia ed efficienza, Tucson conferma anche con questa evoluzione la sua vocazione a offrire un equilibrio unico tra versatilità, valore e dotazioni, elevando ancora una volta gli standard della categoria.

L’introduzione della nuova versione Plug-in Hybrid segna un ulteriore, importante progresso nell’evoluzione della gamma Tucson, portando su strada un powertrain ancora più potente e perfettamente in linea con le esigenze della mobilità moderna. Basato sul motore 1.6 T-GDI abbinato a un motore elettrico e al cambio automatico a 6 rapporti, il sistema raggiunge ora 288 CV complessivi, garantendo prestazioni brillanti e risposta immediata. L’evoluzione del powertrain permette di sfruttare al massimo la guida in elettrico nei tragitti quotidiani, lasciando al motore termico il compito di garantire autonomia estesa e sicurezza anche nei lunghi percorsi. La possibilità di scegliere tra trazione anteriore o integrale rende la configurazione Plug-in Hybrid ancora più versatile e pronta ad affrontare qualsiasi scenario.

Coerentemente con l’impostazione del Model Year 2026, l’introduzione della versione Plug-in Hybrid non comporta modifiche alla struttura della gamma, che resta articolata negli allestimenti Business, Exellence ed N Line per questa motorizzazione, confermati nella loro articolazione e costruiti per offrire un elevato livello di comfort, sicurezza e personalizzazione.

Alla base della proposta TucsoN Plug-in Hybrid si colloca l’allestimento Business, a partire da 46.450 euro, che si distingue per un equilibrio ideale tra tecnologia, comfort e valore, abbinabile solo alla trazione anteriore. Sviluppato pensando alle necessità di aziende e professionisti, ma adatto anche alle esigenze familiari, include una ricca dotazione di serie tra cui anche Blind Spot Collision Avoidance Assist (B.C.A.), frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e con funzione junction (F.C.A. 1.5), cerchi in lega da 18″, Cluster SuperVision con schermo ad alta definizione da 12.3″, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise control (solo per versioni DCT e AT), sedile guidatore e passeggero regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, clima automatico a due zone e caricatore wireless per smartphone.

Al vertice del listino – a partire da 48.950 euro – l’allestimento Exellence è disponibile sia con trazione anteriore sia integrale, con cerchi in lega leggera da 19”, fari anteriori matrix Full LED Wide Projection, fari posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabile, Remote Seat Folding, Head-Up Display e Krell Premium Sound System a 8 canali con subwoofer e amplificatore.

Tucson N Line, affiancandosi all’Exellence a partire da 48.950 euro, offre un’alternativa con uno stile che strizza l’occhio alla sportività. La dotazione in questo caso comprende cerchi in lega da 19″ con design dedicato, paraurti sportivi e passaruota in tinta carrozzeria. All’interno, cuciture rosse a contrasto, oltre ai sedili sportivi N Line riscaldabili e regolabili elettricamente rivestiti in misto pelle/tessuto scamosciato con design dedicato e pedaliera rivestita in metallo. Anche l’allestimento N Line è disponibile in abbinamento ad entrambe le configurazioni, 2WD e 4WD.

– foto: ufficio stampa Hyundai Italia –

(ITALPRESS).