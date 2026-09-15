Attualità

I Democratici scaricano la candidata Shelly Headen dopo i suoi post sui social media

di Cinzia Rolli - 15 Settembre 2026

Shelly Headen, candidata democratica alla North Carolina House of Representatives, il parlamento dello Stato per il Distretto 62, è al centro di una pesantissima polemica politica negli Stati Uniti.

I fatti

L’esponente progressista ha condiviso su Facebook l’immagine del forno crematorio dell’ex campo di concentramento nazista di Dachau in Germania e alla foto ha allegato un commento in cui affermava esplicitamente: “Questo è il posto a cui appartengono i sostenitori di Trump”.

La pubblicazione ha scatenato una durissima condanna bipartisan da parte di esponenti politici, analisti e associazioni.

L’uscita è stata definita inaccettabile non solo per l’esplicito incitamento alla violenza contro gli avversari politici, ma anche per la strumentalizzazione di un simbolo dell’Olocausto, un’offesa alla memoria delle decine di migliaia di vittime sterminate nel campo.

C’è da dire che non si tratta del primo post d’odio pubblicato dall’aspirante deputata.

In un altro commento postato su Facebook, infatti, Headen ha auspicato un attacco negli Stati Uniti: “Penso che la nostra unica speranza sia un’ aggressione sul suolo americano, preferibilmente in Alabama, Louisiana… dove vive la gente stupida”.

Le dichiarazioni non hanno preso di mira gli Stati Uniti in generale, ma hanno mirato specificamente ai luoghi simbolo del voto repubblicano e del movimento MAGA, augurando una punizione geopolitica all’elettorato di riferimento del Tycoon.

Alla bufera sui social si aggiunge anche una delicata vicenda personale. I Repubblicani della Carolina del Nord hanno infatti diffuso alcuni verbali della polizia locale relativi a due interventi per liti domestiche avvenuti nel 2024. Secondo quanto riportato nei documenti, l’esponente politica sarebbe indicata come sospettata per una presunta aggressione fisica minore ai danni del marito.

La presa di posizione dei Democratici

I democratici locali e il comitato elettorale (NC House Democratic Caucus) hanno preso l’unica misura politica possibile a loro disposizione: hanno tagliato tutti i legami con lei, ritirando ufficialmente ogni forma di supporto finanziario, logistico e organizzativo alla sua campagna.

La candidata rappresentante dell’ala liberal, Shelly Headen, parteciperà comunque alle elezioni di novembre poiché i termini legali per rimuovere il suo nome dalla scheda elettorale e sostituirla sono ormai scaduti.

Il monito

Secondo la legge elettorale della Carolina del Nord, i partiti politici che desiderano cambiare un candidato sulla scheda devono farlo entro e non oltre il termine prefissato (il 20 agosto). Modificare la scheda a questo punto è legalmente impossibile.

Questa vicenda trasforma una sfida locale in un severo monito sulla responsabilità digitale per l’intera classe politica attuale. Resta ora da vedere come l’elettorato del Distretto 62 risponderà nelle urne.

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