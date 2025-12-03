Italpress Notizie Turismo

Il 10 dicembre a Roma “Italian Tourism Awards, la notte delle eccellenze

di Italpress - 3 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nella sala Esquilino dello storico The St. Regis Rome si è svolta la presentazione di Italian Tourism Awards, il premio che valorizza le eccellenze del settore, riconoscendo le professionalità e le maestranze dell’hospitality e del travel. Per la sesta edizione il premio va in seconda serata su Rai2. Un premio, 15 categorie in concorso per oltre 300 candidati e soltanto 45 finalisti in lizza per aggiudicarsi il microfono d’oro. Sarà uno spettacolo firmato dalla regia di Luca Alcini (regista e autore di Ballando con le Stelle e di numerosi format di successo).

Il premio ideato da Deborah Garlando, Ceo di MHR, organizzatrice e produttrice dell’evento aprirà il palcoscenico della cerimonia di premiazione il prossimo 10 dicembre alle ore 18 nella sala Ritz nella stessa location, ormai casa dell’evento. Alla presentzione è intervenuto l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, al fianco dell’iniziativa compie un altro passo sul percorso di trasformazione della Capitale che vede nel turismo un’industria che arricchisce il tessuto economico della città e crea nuovi posti di lavoro, con 44,1 milioni di presenze tra gennaio e ottobre, oltre il 3 per cento rispetto al 2024. Numeri record mai registrati, che confermano l’andamento del primato italiano dell’estate 2025 che vede l’Italia regina d’Europa, con 16,79 mln di arrivi e oltre 59 milioni di presenze. La permanenza media è di circa 3,5 notti.

Per l’assessore Onorato ‘è un piacere celebrare e omaggiare i tantissimi professionisti che lavorano nel mondo del turismo, un settore che deve essere sempre più un’industria che arricchisce il tessuto economico della nostra città, generando posti di lavoro maggiormente qualificati e retribuiti. Il turismo è una scienza esatta e non va gestito in modo casuale, come avvenuto negli ultimi 20 anni prima del nostro arrivo. Non è un caso, infatti, che stiamo battendo ogni record. E nel 2025 miglioreremo il primato di 51,4 milioni di presenze del 2024: da gennaio a ottobre abbiamo registrato 44,1 milioni di presenze, oltre il 3 per cento in più dell’anno scorso. Con l’occupazione che nell’ultimo triennio è cresciuta del 5,5 per cento anno dopo anno, mentre nel triennio prima del Covid l’aumento ogni dodici mesi era dell’1,9 per cento. Mai la nostra città aveva segnato questi numeri’.

Un saluto a Nicola Pietrangeli si leva dallo staff organizzativo, amico del grande tennista che ha fatto la storia del tennis italiano con le racchette di legno. E Onorato lo ricorda così: ‘Una persona intelligente. Per lo sport italiano è stato un’icona nel mondo, per lo stile, la simpatia, una persona polemica perché intelligente, sempre un punto di riferimento. È bello che abbia visto questo momento del tennis italiano, più che un momento anni di gloria. Uomo legato alla famiglia che, fra l’altro era stata già toccata da un altro grave lutto, quello di un figlio. Sono quelle figure eterne e ci mancherà’.

Alessandra Priante, presidente Enit e membro di Giuria del premio, ha inviato un videomessaggio di saluti da Cannes per l’importanza di iniziative come Italian Tourism Awards per riconoscere il lavoro di chi lavora ogni giorno nel settore. Aggiunge: ‘Posso dirvi che fra poco andrò in onda alla conferenza stampa degli ILTM Cannes per affermare che l’Italia è la destinazione per lusso numero uno al mondo per ranking virtuoso’. ‘Competenze e creatività delle persone sono formule magiche che, miste a passione e impegno, rendono le destinazioni, la cultura e la storia dei luoghi, un viaggio incantevole’ afferma Deborah Garlando, Ceo di MHR e ideatrice del premio, che ha fortemente voluto e descritto nei minimi particolari. ‘Era necessario creare uno spazio riconosciuto per promuovere i valori del turismo italiano e celebrare le eccellenze’.

Il tributo ai più capaci, virtuosi e innovativi, attenti al green e alla sostenibilità. Un grazie a Gabriella e Palmiro e a tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova avventura che entrerà nelle case degli italiani il prossimo 16 dicembre su Rai 2 in seconda serata.

‘La magia del turismo’ è il tema portante che vuole sostenere la convinzione che i professionisti di questo settore abbiano una bacchetta magica capace con il loro impegno, estro e ingegno di trasformare i sogni in realtà, creando vere e proprie meraviglie’. ‘The Night of Excellence è un evento che celebra il talento, la creatività e la professionalità del settore turistico italiano. È grazie all’impegno di tutti coloro che operano in questo campo che possiamo continuare a rendere l’Italia una delle destinazioni più amate al mondo. Auguro a tutti i candidati un sincero in bocca al lupo e che questa serata sia un momento di riconoscimento e ispirazione per il futuro del nostro turismo’. Questo il messaggio inviato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Ha apprezzato l’iniziativa, patrocinandola, anche la Regione Lazio.

La Ceo di MHR da anni racconta il turismo come pilastro economico del Paese, costruisce un cammino di professionismo e specializzazione con Palmiro Noschese, esperto di hotellerie di lusso e di turismo e beni culturali, a capo della Giuria del premio che prima di rivelare i nomi delle 15 terne finaliste del Premio, dichiara: ‘Il turismo permette di coronare un sogno e poter far carriera come in tutti gli altri settori. Questo mi sento di dire ai ragazzi che vorranno intraprendere gli studi alberghieri. Benigni nella ‘Vita è bella’ dà prova che un cameriere può salvare con creatività e ingegno la vita del proprio figlio ma anche apportare un cambiamento sostanziale all’andamento legislativo e amministrativo del settore’. Presenta la cerimonia Gabriella Carlucci, volto storico della televisione italiana e ambasciatrice del premio all’estero che ha illustrato l’importanza di promuovere le eccellenze all’estero prendendo l’impegno di creare un corridoio con Los Angeles vetrina delle svariate offerte che il nostro Paese può vantare sul mercato americano e internazionale tutto. Partner tecnico ‘The Arena Srl’.

Nella squadra Paolo Garlando, esperto di eventi e marketing territoriale, e Antonio Nasca, direttore di produzione. Turismo e spettacolo incontreranno il prossimo 10 dicembre star di fama internazionale come Flavio Cobolli, Filippo Magnini, Simone De Pasquale e la musica di ‘7 Hills Gospel Choir’ con il maestro Gianluca Buratti che ha già incantato la stampa con ‘Ride on king Jesus’ in apertura e ‘Oh happy day’ che ha chiuso la mattinata. Tanti gli ospiti attesi per il turismo in TV e il microfono d’oro. Turismo e inclusione/accessibilità per MHR si traduce con il progetto ‘UpWithDown’ e le borse di studio/lavoro ai ragazz* di Aipd (Associazione italiana persone Down). Il pubblico sceglierà il vincitore di ‘Star Night Award’ incoronato dallo share di sala e ‘Best International Tourism Award’ andrà alla destinazione straniera dell’anno, valorizzando la centralità cosmopolita. In questo segmento di settore, il Premio vanta la partnership con ADUTEI (Associazione degli Uffici del Turismo Estero in Italia).

Trenitalia, leader del trasporto ferroviario sul mercato italiano e internazionale, è particolarmente sensibile e attenta alle iniziative e ai progetti volti a promuovere l’uso del treno quale mezzo di trasporto. In questo senso va letto il sostegno che offre a numerosissime manifestazioni (fiere, congressi, concerti, eventi culturali…) delle quali è vettore ufficiale, come nel caso degli Italian Tourism Awards. Per l’azienda interverrà il Direttore Sales Trenitalia S.p.A. Francesco Cacciapuoti. ‘La nomination di Trenitalia nella categoria ‘Trasporti e Mobilità’ mette in evidenza la nostra mission, che è da sempre quella di creare connessioni e unire il Paese, attraverso un sistema di mobilità capillare, accessibile e multimodale che garantisce ogni giorno un alto livello di offerta, servizi, assistenza e comfort’, conclude il Direttore di Trenitalia Cacciapuoti.

A dar voce a ‘La magia del Turismo’ sarà Rai Isoradio, l’informazione ‘per chi le emozioni le sente!’. Dal The St. Regis Rome, il prossimo 10 dicembre racconterà il Premio e i premiati e i luoghi turistici. Come dichiara la Direttrice di Rai Isoradio Alessandra Ferraro, ‘Isoradio ha dato la media partnership a questo prestigioso evento che si inserisce perfettamente nella mission del Canale Rai: valorizzare i territori, le professionalità imprenditoriali, la sostenibilità e il green. Siamo la radio on the road del servizio pubblico in onda h24 sempre in diretta per raccontare l’infomobilità e i territori italiani. I nostri ascoltatori viaggiano per lavoro, per divertimento e soprattutto per turismo. Italian Tourism Awards è per noi un partner importante per raccontare un Premio prestigioso con il claim la magia del turismo’. 1

5 le categorie in concorso: Destinazioni italiane, Hotel, New Hospitality, Restaurant & Food, Spa & Wellness, Welcome Travel Italy, International, Trasporti & Mobilità, Grandi Eventi, Innovazione, Turismo Sostenibile, Start-Up, Media & Racconti di Viaggio, Manager dell’anno, Donna del Turismo – premio Elena David. La Giuria: Presidente di Giuria Palmiro Noschese (Strategie Advisor per il mondo dell’hotellerie di lusso), Alessandra Priante (Presidente ENIT), Onorio Rebecchini (Presidente Convention Bureau Roma e Lazio), Giuseppe De Martino (GM The St. Regis Rome), Joseph Ejarque (AD FTourism & Marketing), Domenico Pellegrino (CEO Gruppo Bluvacanze – Presidente AIDIT), Dante Colitta (Dir. Network Welcome Travel Group), Nicola Formichella (CEO Forbes Italia), Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), Deborah Garlando (CEO MHR).

-Foto screenshot www.mhrtourismawards.it-

(ITALPRESS).