Italpress Notizie Spettacoli

Il 2025 del Tg1, sempre più leader nell’informazione

di Italpress - 30 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Anche nel 2025 il Tg1 ha rafforzato la propria leadership negli ascolti, confermandosi come punto di riferimento per l’informazione degli italiani.

In particolare, l’ascolto medio dell’edizione delle 20.00 – fino al 27 dicembre – è stato di 4 milioni 186 mila spettatori, con uno share del 24.4% e un incremento dello 0.8% rispetto al 2024. In termini di share, il dato è superiore di oltre il 4% rispetto ai risultati del principale competitor.

Ottimi ascolti anche per l’edizione delle 13.30 che nel 2025 ha registrato un ascolto medio del 25 per cento, con 3 milioni 93 mila spettatori e un incremento dello 0.8% rispetto al 2024. Nel calo generale della platea televisiva dei tg, il Tg1 è in controtendenza e registra ascolti in crescita in ogni mese del 2025 rispetto all’ anno precedente.

Ascolti record, nel 2025, anche per i grandi eventi storici raccontati in diretta dal Tg1 come i funerali di Papa Francesco, seguiti da 4,6 milioni di spettatori, pari al 43,5% di share. Anche nei social, il risultato del Tg1 è particolarmente rilevante, con 34,3 milioni di Action e +278% vs.2024, e secondo profilo, dopo il Festival di Sanremo, in termini di engagement.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).