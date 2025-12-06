Italpress Notizie Hi-Tech

Il 2026 raccontato da Giornalisti 2.0, il nuovo calendario dell’informazione

di Italpress - 6 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato il Calendario 2026 dell’Associazione di categoria Giornalisti 2.0, un progetto editoriale che unisce memoria, attualità e sguardo sul futuro dell’informazione. I testi del calendario portano la firma del presidente di Giornalisti 2.0, Maurizio Pizzuto, realizzati in collaborazione con Ettore Midas e Gianni Garrucciu, a sottolineare un lavoro corale che mette al centro il ruolo sociale del giornalismo e dei nuovi linguaggi della comunicazione.

“Con questo calendario 2026 abbiamo voluto raccontare dodici mesi di impegno, responsabilità e passione, dando voce a chi ogni giorno fa informazione con serietà, anche nei contesti più difficili” ha dichiarato il presidente di Giornalisti 2.0, Maurizio Pizzuto. “Giornalisti 2.0 – ha aggiunto – non è solo un’associazione di categoria, ma una comunità viva che crede nella forza delle storie, nella libertà di stampa e nell’evoluzione dei media come opportunità e non come minaccia”.

Nel corso dell’evento sono intervenuti, portando la loro testimonianza, il vicepresidente di Giornalisti 2.0 Maurizio Lozzi, che ha evidenziato il valore formativo e deontologico dell’iniziativa, e Fabio Schiuma, già guida di Radio Cuore Tricolore, che ha ripercorso alcune tappe fondamentali della storia della radio italiana, tra emittenti libere, innovazione tecnologica e nuovi format editoriali.

Un focus speciale è stato dedicato all’evoluzione della radio nel tempo con l’intervento di Roberta Beta, che ha raccontato la propria esperienza nel mondo dell’audio digitale attraverso il suo podcast “La Maschera”, esempio concreto di come il linguaggio radiofonico si sia trasformato, senza perdere la sua capacità di creare relazione e comunità. La serata si è conclusa con un momento di confronto aperto tra i presenti sulle sfide che attendono il giornalismo e la comunicazione nel 2026, tra intelligenza artificiale, podcast, piattaforme digitali e nuove forme di partecipazione del pubblico.

– Foto Calendario 2026 Giornalisti 2.0 –

(ITALPRESS).