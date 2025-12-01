Italpress Notizie Spettacoli

Il 5 dicembre esce “081, il nuovo singolo di Geolier

di Italpress - 1 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Geolier, dopo aver dominato le classifiche con “Fotografia”, brano interamente in napoletano che ha conquistato il 1° posto su Spotify, Apple Music e YouTube, annuncia oggi una nuova, attesissima traccia: il singolo “081”(Atlantic Records Italy Warner Music Italy), in uscita venerdì 5 dicembre.

“081” è appartenenza, è Napoli, è la città che ha visto nascere Emanuele e che ancora oggi lo riconosce prima come persona che come artista. Un richiamo diretto alle radici e a quel legame indissolubile che continua a definire la sua identità.

A soli 25 anni, Geolier è già uno dei nomi più influenti e rivoluzionari della musica italiana. La sua ascesa non conosce rallentamenti: stadi pieni, milioni di ascolti, record battuti e soprattutto una credibilità unica, costruita grazie a un rapporto autentico con chi lo segue. Con “081”, Geolier riafferma tutto questo: l’artista, l’uomo, il ragazzo di Napoli che è diventato un fenomeno nazionale senza mai perdere sé stesso.

Un brano potente, diretto, reale, un ritorno al rap più duro e iconico del suo stile, dimostrazione ennesima di una versatilità fuori scala.

