Il 6 febbraio esce “Io canto 2”, il nuovo album di cover di Laura Pausini

di Italpress - 16 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Uscirà il 6 febbraio 2026 il nuovo album di cover di Laura Pausini “Io canto 2”, pubblicato per Warner Records / Warner Music Italy nei formati cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard (in 3 colori – rosso, perlato, e nero), doppio vinike deluxe, in edizione limitata autografato, in colore argento.

La notizia arriva a pochi giorni dall’uscita del primo estratto dell’album, “Ritorno ad amare”, nuovo singolo scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), e pubblicato nella versione di Laura per Warner Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali, prodotto e arrangiato da Paolo Carta e la stessa Laura.

Svelata anche la tracklist di “Io canto 2”, nella versione standard (composta da 17 brani), e deluxe, quest’ultima arricchita da altre 4 tracce. Si tratta di un vero e proprio tributo ai cantautori interpreti e compositori della storia della musica italiana, con un orizzonte più ampio che comprende anche brani in lingua straniera con un particolare legame con l’Italia: da un adattamento portoghese di Ana Carolina de La mia storia tra le dita, a un successo dei Tribalistas, Ja sei namorar, la cui front woman e autrice, Marisa Monte, ha radici nostrane; dalla versione francese di Due vite, di Marco Mengoni agli adattamenti in tedesco, portoghese e inglese de Il cielo in una stanza di Gino Paoli, cantato originariamente da Mina; fino al tributo ad una delle più grandi pop star di tutti i tempi, Madonna, anch’essa di origini italiane, di cui Laura reinterpreta la evergreen La isla bonita. I brani vanno dal 1960 al 2023, tra cui Felicità, brano in cui Laura unisce la sua voce a quella del grande compianto pilastro del cantautorato, Lucio Dalla.

L’appuntamento per ascoltare alcuni di questi brani dal vivo, oltre ai successi dell’intera carriera, è per marzo 2026, con il debutto di IO Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale, già un grandissimo successo che ha visto il recente raddoppio di nuove date.

L’ennesima grande maratona live di Laura Pausini partirà per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York.

In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.

