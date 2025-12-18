Italpress Notizie Spettacoli

“Il Cantico delle Creature” a Milano tra musica, natura e spiritualità

di Italpress - 18 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Mentre Milano si accende di luci e colori in vista delle festività natalizie, lo Spazio Teatro No’hma rinnova uno dei suoi appuntamenti più amati. Stasera (18 dicembre) l’Auditorium dell’Università IULM (edificio 6, via Carlo Bo, 7) sarà il palcoscenico de Il Cantico delle Creature: la natura e il divino. Un viaggio tra musica, parola e spiritualità alla scoperta del legame profondo tra uomo e natura, accompagnati dalle lodi del Cantico delle Creature di San Francesco, giunto quest’anno al suo 800º anniversario. Come ogni spettacolo dello Spazio Teatro No’hma anche Il Cantico delle Creature: la natura e il divino sarà a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite. Eccezionalmente, l’evento inizierà alle 20.30 e non alle 21, come tradizionalmente previsto per gli spettacoli del No’hma.

Per la prima volta, durante Il Cantico delle Creature: la natura e il divino sarà proposta al pubblico una ricostruzione musicale del Cantico, basata su una nuova interpretazione delle sue fonti più antiche, partendo dalle liturgie che risuonavano nei monasteri del XIII secolo, all’epoca di Francesco e dei suoi seguaci. Ensemble Micrologus si esibirà insieme all’attore e doppiatore Claudio Moneta in uno spettacolo che restituisce il senso di sacralità gioiosa del Cantico. Un inno alla natura e alla bellezza del Creato. A quella di San Francesco si aggiungono le voci di Ildegarda di Bingen, mistica benedettina e antesignana delle scienze naturali, e di Raimondo di Sabunde, teologo che nel suo Liber Creaturarum riconobbe nella natura stessa una rivelazione divina. Un rapporto, quello tra uomo e natura, caro anche a Papa Francesco che ha evidenziato, nella sua enciclica del 2015 Laudato sì, la necessità di prendersi cura del nostro pianeta, la nostra casa comune, riportando al centro del dibattito mondiale un tema allo stesso tempo attuale e antico.

A unire tutti questi elementi sarà la regia firmata da Marco Rampoldi, che restituisce al pubblico un’esperienza poetica e immersiva, dove musica e parola diventano dialogo fra l’uomo e il mistero della creazione.

