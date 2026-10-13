Attualità

Il cardinale Parolin e la malattia del Papa: “Fulmine a ciel sereno”

Il Segretario di Stato racconta: "Nessuno se lo aspettava, tutti colpiti dalla serenità con cui ha dato l'annuncio"

di Giovanni Vasso - 13 Ottobre 2026

“Un fulmine a ciel sereno”, così il cardinale Pietro Parolin ha commentato l’annuncio della malattia all’Angelus di domenica di Papa Leone XIV. Il Segretario di Stato vaticano, questa mattina, ha parlato a margine di un convegno che si tiene alla Pontificia Università Gregoriana sulla figura luminosa del predecessore di Prevost, Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Le parole del cardinale interpretano la sorpresa di ascoltare una notizia così importante. E affida il Sommo Pontefice al volere di Nostro Signore.

Parolin: “Un fulmine a ciel sereno”

Il cardinale Pietro Parolin ha detto: “L’annuncio della malattia del Papa è stato un fulmine a ciel sereno anche per i suoi stretti collaboratori. Nessuno se lo aspettava, però queste sono le sorprese di Dio”. Dunque ha raccontato le reazioni a caldo dopo l’annuncio di Leone: “Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui ha dato l’annuncio. Siamo all’inizio di questa difficoltà”. E quindi ha dichiarato che si sentono “fiduciosi” rispetto a cosa succederà. Anche perché, come ha raccontato lo stesso Parolin: “Anche ieri ha parlato con molta serenità. È un grande esempio in questo senso”.

L’annuncio di Prevost, la preghiera dei cattolici

Le parole che hanno sorpreso Parolin, Prevost le ha pronunciate domenica scorsa. ““I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone in fase iniziale e ben localizzato. Seguendo il loro consiglio, mi sottoporrò a un’operazione già programmata nei prossimi giorni”, ha annunciato Papa Leone XIV, sorprendendo i presenti in piazza San Pietro. Ora il Pontefice si avvia verso l’operazione e il mondo guarda con apprensione e partecipazione all’operazione a cui sarà sottoposto il Santo Padre.