Politica

Il Colle e la sceneggiata del patriottismo costituzionale di Renzi

di Alessandro Scipioni - 13 Novembre 2026

La doppia morale con cui Matteo Renzi si scopre improvvisamente paladino del conservatorismo costituzionale assume, sin da subito, le grottesche sembianze della farsa. L’uomo che ha tentato la più spregiudicata e aggressiva riforma della Carta degli ultimi decenni brandisce oggi lo scudo della Costituzione per pura autoconservazione politica.

Sopravvivere alla politica

È la mossa disperata di chi, considerato oggettivamente indigesto a sinistra, cerca di accreditarsi come indispensabile valore aggiunto di un campo largo in cerca d’autore, sperando di trovare il gioco facile, per manovrare a suo piacimento, un’eventuale maggioranza guidata da dilettanti allo sbaraglio.

Difendere il Colle urlando al pericolo della deriva autoritaria, se dovesse prenderlo la destra, non è altro che il disperato tentativo di sopravvivere politicamente, giocando la carta del custode delle istituzioni per coprire il proprio vuoto di prospettiva.

La verità è che la retorica dell’arbitro imparziale al Quirinale è un dogma ipocrita che la storia repubblicana ha smentito sistematicamente. Raccontarci che il Presidente della Repubblica sia sempre stato una figura estranea alla mischia partitica significa mistificare la realtà.

Da Giuseppe Saragat a Sandro Pertini, passando per Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro, fino a Giorgio Napolitano, figura di altissimo spessore intellettuale, ma indiscutibilmente radicata nella storia della sinistra e del Partito Comunista; il Colle è sempre stato occupato da leader politici di spessore, spesso divisivi, che hanno interpretato il ruolo con un forte impatto politico e personale, ben lontani dal ruolo notarile dell’arbitro.

Il vero tabù da sfatare non riguarda la figura del Capo dello Stato, ma il sistema di potere che per decenni ha garantito alla sinistra il monopolio delle nomine chiave nelle istituzioni di garanzia.

Gridare allo scandalo o all’attentato alla Costituzione se la destra dovesse avere finalmente voce nella nomina dei giudici della Corte Costituzionale o dei membri del CSM non significa difendere la democrazia, ma proteggere una rendita di posizione e un’egemonia culturale e di potere consolidata nel tempo. Non mi stupisce che Renzi non provi alcuna vergogna nel mistificare la realtà, è il suo più riuscito talento.

La Costituzione

La Costituzione non appartiene a chi la evoca a intermittenza per convenienza elettorale, appellandosi a capziose teorie fatte in casa. Liberarsi di questa ipocrisia significherebbe restituire al Paese una normale dialettica democratica in cui le istituzioni non siano feudi di una sola parte. Darebbe prestigio, alle figure istituzionali, perché finalmente viste come patrimonio collettivo.

Se da questo corto circuito politico gli italiani riuscissero a liberarsi contemporaneamente di un monopolio di parte sulla presidenza e della spregiudicata spinta all’autoconservazione di Renzi, la Repubblica non ne risentirebbe affatto. Anzi, tornerebbe a respirare aria buona. Ogni tanto all’Italia una boccata d’ossigeno la si dovrà pur dare.

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