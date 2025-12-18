Italpress Notizie Hi-Tech

Il Mimit lancia l’IPCEI su intelligenza artificiale e semiconduttori, Urso “Due pilastri indispensabili per la nostra competitività”

di Italpress - 18 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato le manifestazioni di interesse per l’IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) su intelligenza artificiale e semiconduttori. Due settori chiave per cui si intende perseguire la strategia europea di una autonomia tecnologica dell’Unione Europea e sostenere soluzioni di IA avanzate, sicure e competitive e una maggiore autonomia e competitività nei chips. “Si tratta di due strumenti preziosi per raggiungere l’obiettivo di una sovranità tecnologica europea, pilastri indispensabili anche per la competitività del nostro Made in Italy, che da sempre si contraddistingue per l’alto tasso di innovazione”, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso.

Nel dettaglio, l’IPCEI AI intende creare un ecosistema europeo di intelligenza artificiale sovrana, a copertura dell’intera catena del valore: sviluppo e addestramento di modelli base aperti, implementazione efficiente e soluzioni personalizzate. L’iniziativa vuole promuove nuovi modelli, basati su infrastrutture open source e in grado di far dialogare imprese e pubblica amministrazione, per settori chiave come energia, telecomunicazioni, difesa, finanza e aerospazio. L’IPCEI AST (Advanced Semiconductor Technologies) si pone, invece, l’obiettivo di creare un ecosistema di applicazioni innovative nei semiconduttori avanzati, per rispondere alle esigenze dell’industria europea, in uno scenario che vede la microelettronica determinante in settori come intelligenza artificiale, automazione, sicurezza e sostenibilità.

