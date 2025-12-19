Italpress Notizie Motori

Il sistema Pirelli Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

di Italpress - 19 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Dopo essere stata premiata un mese fa negli USA come la tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici (Autotech Breakthrough Awards), Pirelli Cyber Tyre ha ricevuto altri tre prestigiosi riconoscimenti internazionali. Il primo in Francia, all’ottava edizione degli Automobile Awards, nella categoria “Sicurezza”.

Il secondo da Autobest, giuria indipendente del settore automotive che rappresenta 32 Paesi europei. Il terzo dalla società statunitense di market analysis Frost & Sullivan che ha nominato Pirelli “Company of the year” per la portata innovativa di Cyber Tyre, tecnologia che “evidenzia come i sistemi digitali siano in grado di ridefinire anche i componenti tradizionali dell’automotive”, si legge nelle motivazioni.

La giuria francese degli Automobile Awards, composta da 20 esperti del mondo automotive, ha premiato Pirelli per la capacità di aumentare la sicurezza dei veicoli attraverso l’innovazione espressa dalla tecnologia Cyber Tyre. Gli Automobile Awards celebrano ogni anno l’eccellenza del settore, in linea con le principali tendenze del mercato.

Tra i riconoscimenti più rilevanti figura il Premio per la Sicurezza, assegnato quest’anno a Pirelli Cyber Tyre, una tecnologia che anticipa i rischi e rende la guida più sicura e intelligente: grazie ai sensori integrati nei pneumatici, connessi alla centralina della vettura, il sistema trasmette in tempo reale dati provenienti dalla strada, e consente ai sistemi di controllo di intervenire tempestivamente, ad esempio frenando in anticipo o riducendo gli spazi di frenata.

Le informazioni raccolte dai pneumatici sensorizzati, grazie alla connettività V2X e agli algoritmi Pirelli che le processano in tempo reale, permettono anche di comunicare ai gestori delle infrastrutture lo stato delle strade e, nell’ottica delle Smart Road, eventuali situazioni di pericolo alle altre vetture connesse, così come informazioni utili alla gestione della mobilità.

Autobest, fondata nel 2000, assegna ogni anno premi alle aziende, tecnologie e personalità che guidano l’evoluzione della mobilità. Tra le categorie più prestigiose figura il titolo “SafetyBest”, conferito nell’edizione di quest’anno a Pirelli “per lo sviluppo pionieristico della tecnologia Cyber Tyre, innovazione di eccezionale rilevanza per la sicurezza automobilistica”.

Il riconoscimento celebra le soluzioni che innalzano gli standard di sicurezza su strada, sulla base di test e analisi approfondite condotte dalla giuria, affiancandosi alle altre categorie di Autobest, fra cui l’elezione annuale della Best Buy Car, ma anche CompanyBest, EcoBest e DesignBest.

Il riconoscimento di Frost & Sullivan “Company of the Year 2025” viene assegnato alle aziende capaci di anticipare le tendenze, portare sul mercato soluzioni innovative e generare al contempo valore concreto.

Questo premio, assegnato nel campo “Global Smart Automotive Tire Market”, rimarca il ruolo di Pirelli come leader nell’innovazione e guida del cambiamento che il mercato sta attraversando, grazie allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia fra le quali spicca Cyber Tyre, sistema intelligente che integra dati dai pneumatici nei sistemi di controllo delle vetture, verso gli altri ecosistemi connessi e verso le infrastrutture.

“Questi nuovi riconoscimenti confermano che il ruolo del pneumatico è cambiato. Per oltre un secolo le tecnologie al suo interno si sono evolute, ma il suo ruolo è rimasto sempre lo stesso: trasmettere forze al terreno per garantire il controllo dei veicoli. Oggi il pneumatico si evolve e a questo primo scopo se ne aggiunge uno nuovo: grazie a Pirelli Cyber Tyre, ha iniziato a raccogliere e trasmettere anche dati, elaborati attraverso algoritmi sviluppati da Pirelli. Questi consentono di abilitare nuove funzionalità, sia all’interno dell’elettronica dei veicoli sia in relazione alle infrastrutture stradali, con potenzialità di sviluppo che guardano alle smart city e alla guida autonoma. La digitalizzazione e la connettività sono cardini irrinunciabili per progettare la mobilità del futuro e la nostra tecnologia, prima nel mondo del pneumatico, ha saputo coglierli, come confermano sia tali riconoscimenti sia le collaborazioni con i principali costruttori automobilistici” ha spiegato Andrea Casaluci, CEO di Pirelli.

foto: ufficio stampa Pirelli

