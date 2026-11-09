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”Il termometro della Serie A”

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 11° Giornata di Serie A

di Marzio Amoroso - 9 Novembre 2026

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 8° Giornata di Serie A

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – CAGLIARI

Il Cagliari conquista una vittoria importantissima in questa giornata di Serie A superando il Frosinone di misura tra le mura amiche dello stadio Unipol Domus. La compagine sarda si impone con il risultato di uno a zero, ritrovando finalmente i tre punti dopo un periodo particolarmente complicato fatto di sole sconfitte. L’episodio che sblocca il match arriva nel corso della prima frazione di gioco grazie a una giocata vincente di Michel Adopo, freddo nel capitalizzare al meglio l’occasione creata dai compagni. Nella ripresa la reazione degli avversari è stata costante e prolungata, ma la retroguardia rossoblù ha retto l’urto fino al triplice fischio finale.

STABILE – FIORENTINA

La Fiorentina ottiene un punto davvero prezioso tra le mura amiche dell’Artemio Franchi al termine di uno scontro spettacolare contro la Juventus. L’incontro, nell’undicesima giornata di Serie A, si è concluso con un pirotecnico 2 a 2 che ha regalato grandi emozioni ai tifosi presenti sugli spalti. I padroni di casa sono partiti forte sbloccando subito la partita con Pellegrino, ma la reazione bianconera ha portato subito al pareggio firmato da Woltemade. Nella ripresa i viola si sono riportati in vantaggio grazie alla rete di Njie, prima che il definitivo punto del pari venisse siglato da Bremer per gli ospiti, fissando il risultato finale.

SCENDE – SASSUOLO

La Roma si regala una serata di festa allo Stadio Olimpico travolgendo il Sassuolo con un netto tre a zero. La formazione giallorossa sfodera una prestazione convincente e dominante, controllando la partita dal primo all’ultimo minuto senza concedere praticamente nulla agli avversari. A sbloccare l’incontro è la rete firmata da Hermoso nel primo tempo, seguita a stretto giro dall’autorete sfortunata di Walukiewicz che mette sui binari giusti la sfida. Nella ripresa arriva poi il definitivo punto del tre a zero siglato dal giovane Rodrigo Mora, che chiude ogni discorso e regala tre punti preziosissimi per la corsa ai vertici della classifica. Mister Aquilani verso l’esonero dopo la striscia di risultati negativi, al suo posto in corsa Montella s D’Aversa.

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