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Il True Crime invade la Festa del Cinema di Roma 2026

di Andrea Iannuzzi - 13 Ottobre 2026

La cronaca nera arriva alla Festa del Cinema di Roma. Nel programma della ventunesima edizione, svelato il 25 settembre, indagini, sequestri, omicidi e vittime reali occupano spazio.

Il tema attraversa la serialità e intercetta la curiosità per la cronaca che ha conquistato piattaforme, podcast e televisione.

Il caso più evidente è Melania Rea, la serie firmata da Stefano Mordini e inserita nella sezione Freestyle Serie. Due episodi, 82 minuti, tornano sul femminicidio del 2011 e sulla vicenda di una donna la cui morte è rimasta al centro dell’interesse pubblico. Presentarla alla Festa significa portare il true crime dentro uno spazio dedicato al cinema italiano, trasformando un caso reale in narrazione audiovisiva e in confronto.

A Melania Rea si affianca 177 Giorni. Il rapimento di Farouk, diretto da Carlo Carlei, che ricostruisce il sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Sardegna nel 1992. Anche qui il punto di partenza è un fatto reale, ma la forma è quella della fiction seriale: Marco Bocci guida il cast e alla Festa vengono mostrati i primi due episodi, per 107 minuti. Èun altro caso in cui la memoria collettiva diventa materia narrativa e il passato della cronaca torna a parlare al pubblico di oggi.

Il terzo titolo è Livatino – Il giudice e i suoi assassini di Michele Placido, dedicato al magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990. Cambiano il contesto e la natura del crimine, ma resta la trasformazione di una vicenda criminale in racconto seriale. Compare anche Chiaroscuro, crime comedy di Jan Maria Michelini.

Il dato centrale è che la cronaca nera non è isolata: diventa una lingua comune tra cinema, televisione e piattaforme. C’è un paradosso. La cronaca nera nasce da storie con vittime, famiglie, indagini e conseguenze reali; la serialità le riconsegna al pubblico attraverso attori, sceneggiature e dispositivi spettacolari. La Festa non si sottrae al fenomeno, ma lo fotografa: l’interesse per il caso reale fa ormai parte della grammatica dell’intrattenimento contemporaneo. Ecco una presenza che attraversa formati e linguaggi diversi, riportando al centro dello spettacolo storie capaci di lasciare una traccia nella memoria collettiva e nel dibattito pubblico.

Così, tra red carpet e anteprime internazionali, Roma porta in sala anche una domanda: perché continuiamo a voler guardare le storie che abbiamo già seguito sui giornali? Il cartellone non offre una risposta. Offre tre esempi diversi della stessa attrazione: un delitto, un rapimento, un assassinio mafioso. La cronaca torna fiction, e la Festa le apre le porte.

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