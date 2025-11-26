Italpress Notizie Spettacoli

Il Volo annuncia la quarta edizione di “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”

di Italpress - 26 Novembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Nel pieno del successo di Live in Concert, il tour nelle principali capitali europee, Il Volo annuncia la quarta edizione di Tutti per uno – Viaggio nel tempo, in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 (da un’idea di Michele Torpedine, progetto organizzato e prodotto da Friends & Partners).

Per il secondo anno consecutivo, a fare da sfondo alle straordinarie voci di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sarà il magnifico Palazzo Te a Mantova, un luogo di straordinaria importanza culturale e storica che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica.

-Foto ufficio stampa Goigest-

(ITALPRESS).