Italpress Notizie Turismo

In viaggio 5,3 milioni di italiani per l’Epifania

di Italpress - 4 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sono previsti 5,3 milioni di viaggiatori che si muoveranno durante le feste dell’Epifania, di cui 1 milione si recherà in destinazioni estere. Degli oltre 80% che resteranno in Italia, oltre 3 vacanzieri su 4 hanno già pianificato la loro vacanza del periodo e più della metà viaggerà in coppia. Si allunga un po’, rispetto a Natale, la durata del soggiorno che sarà di 3 o 4 pernottamenti.

I viaggiatori soggiorneranno prevalentemente in alberghi e seconde case o ospiti da amici e parenti. Il 21% andrà alla scoperta di città d’arte, il 16% si concederà qualche giorno di relax in montagna. Trentino Alto Adige rimane la meta più gettonata per le vacanze in montagna, seguita da Toscana e Sicilia. La spesa media a persona si attesterà sui 360 euro.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).