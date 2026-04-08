Industria Felix: premiate 42 imprese, Nord competitivo

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Utili diffusi, ma segnali misti sul lavoro

di Askanews - 8 Aprile 2026

Milano, 8 apr. (askanews) – Redditività in crescita, ma lavoro che corre a velocità diverse. È la fotografia del sistema produttivo del Nord Italia che emerge dall’inchiesta di Industria Felix, presentata a Torino nel corso del 69esimo evento dedicato alle imprese più competitive.

L’analisi, realizzata con Cerved, riguarda le società di capitali con ricavi sopra i 2 milioni di euro e restituisce un quadro complessivamente solido, con margini elevati e utili diffusi, ma con dinamiche occupazionali più eterogenee.

Nel corso dell’evento sono state premiate 42 aziende del Nord Italia, selezionate attraverso un algoritmo che valuta performance, affidabilità finanziaria e capacità gestionale.

“Sono 42 imprese che hanno dei margini bellissimi, quindi un conto economico che gira a pieno regime, supportato da un telaio molto buono e da gomme altrettanto buone”, ha dichiarato Francesco Lenoci, docente dell’Universita Cattolica di Milano e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix ESG.

Secondo l’inchiesta di Industria Felix, in Piemonte la redditività è alta nonostante un lieve calo dei ricavi, con quasi nove aziende su dieci in utile.

Veneto ed Emilia-Romagna trainano la crescita, con ricavi e occupazione in aumento. Più contrastato il quadro nelle altre regioni, tra fatturati in calo e occupazione in crescita, mentre il Trentino-Alto Adige mantiene un equilibrio positivo.

“Puntiamo a sostenere le eccellenze italiane del nord che vogliono crescere e competere sui mercati internazionali “, ha spiegato Luigi De Lillo, socio EpyonVivida.

Un sistema imprenditoriale dunque solido, ma con segnali differenziati sul fronte del lavoro, che restano uno degli elementi chiave per leggere l’evoluzione dell’economia reale.

Le 42 società premiate distinte per sedi legali:

EMILIA ROMAGNA (7): Modena (1): Microprecisione S.r.l..

Parma (1): Theras Lifetech S.r.l.. Piacenza (1): Giarola

Savem S.r.l.. Reggio Emilia (2): Cyberoo S.p.a., Docfinance

S.r.l.. Rimini (2): Beauty Luxury S.r.l., Universal Pack S.r.l..

FRIULI VENEZIA GIULIA (7): Pordenone (3): Durante Adesivi

S.p.a., Refrigera Industriale S.r.l., Servizi Cgn S.r.l. Società Benefit.

Trieste (3): Demus S.p.a., Policlinico Triestino S.p.a., Società

Autostrade Alto Adriatico S.p.a.. Udine (1): Lignano Pineta S.p.a..

LIGURIA (5): Genova (2): Camelot Biomedical Systems S.r.l.,

Royal Marin S.p.a.. La Spezia (3): Cantine Lunae Bosoni S.r.l.,

Officine Fonderie Patrone S.p.a., V. & V. S.r.l..

PIEMONTE (11): Alessandria (1): Catananti S.r.l.. Asti (2):

Format S.r.l., G.A.I.A. S.p.a.. Biella (1): Sistemi Agro Biologici

Società Agricola S.r.l.. Cuneo (2): A.C.D.A. S.p.a., Edil Costruzioni

Arapi F.lli S.r.l.. Novara (1): F.lli De Nicola S.r.l.. Torino (4): Ge

Avio S.r.l., Giobea Costruzioni S.r.l., Girardi Energia S.r.l., Studio

Riccardo Ranalli Stp S.r.l. Sb.

TRENTINO ALTO ADIGE (2): Trento (2): Alphabet Italia S.p.a.,

Argentea S.r.l..

VALLE D’AOSTA (3): Auberge De La Maison S.r.l., Chacard S.r.l.,

Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. A Socio Unico.

VENETO (7): Padova (1): R&I Genetics S.r.l.. Venezia (3): Garage

San Marco S.r.l., Globus Sped S.r.l., Turistica Gima S.r.l.. Verona

(1): Angelo Mazzi Costruzioni Generali E Ferroviarie S.r.l.. Vicenza

(2): Maglificio Annamaria S.r.l., Tikato S.r.l.