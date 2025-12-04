Attualità

Giordano, Adr: “Fiumicino è il biglietto da visita del Paese, 9 miliardi di investimenti per connettere l’Italia al mondo”

di Laura Tecce - 4 Dicembre 2025

Più volte premiato, confermandosi nel 2025 come il miglior aeroporto d’Europa per la settima volta dal 2018 nella categoria con oltre 40 milioni di passeggeri, l’aeroporto di Fiumicino rappresenta non solo un’eccellenza, un perfetto esempio di collaborazione forte e strutturata tra attori pubblici e privati ma un vero e proprio modello di infrastruttura capace di generare valore per l’intero Paese.

“Aeroporti di Roma è il biglietto da visita per chi arriva in Italia, è esso stesso un ‘brand’ e vogliamo esserlo ancora di più: un brand per l’Italia”: così Andrea Giordano, Chief Infrastructure officer di Adr, a margine della settima edizione degli Stati generali dell’Export, ospitati a Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma.

“Non solo siamo la porta che fa accedere nel nostro Paese le persone e le merci che arrivano in Italia, muovendo dunque anche gran parte dell’export, siamo anche fautori di uno sviluppo incredibile, uno sviluppo che prevede nove miliardi di investimenti: portare a Roma fino a cento milioni di passeggeri, un incremento delle merci e delle persone e l’obiettivo di movimentare e connettere Roma con il mondo, l’Italia con il mondo. Oggi – continua Giordano – connettiamo circa 230 destinazioni, siamo uno degli aeroporti più connessi al mondo e tutto questo non è altro che la base per avere un export serio e uno sviluppo serio e importante del nostro Paese”

Esatto, l’export in Italia vale un terzo del Pil, quindi è pleonastico ricordare l’importanza di hub come il vostro e di persone come lei che credono nella crescita infrastrutturale e nelle potenzialità del nostro paese…

“Si può fare sempre di più e lo facciamo attraverso le nostre persone che sono persone molto appassionate, orgogliose e motivate. Sono le persone che appartengono a un territorio che crede nello sviluppo e sul quale stiamo basando tutta la nostra miglior pratica per arrivare a essere i primi al mondo, se non tra i primi al mondo”.

Siete già stati premiati, i riconoscimenti sono già arrivati!

“Si! Ma non molliamo mai, il nostro impegno è sempre massimo e cercheremo di essere noi la porta di accesso per l’Italia, un biglietto da visita tra i più importanti del mondo, in modo tale che nessuno potrà mai dire che Fiumicino è secondo a qualcun altro!”.

Aeroporti di Roma intesa come società, come impresa, che cosa chiede alla politica?

“Chiediamo alla politica di supportarci in questo sviluppo, di crescere insieme, di trovare un modo per capire insieme quali possano essere le migliori pratiche per raccogliere anche le esigenze del territorio, non sviluppare solo noi stessi ma svilupparci insieme. La politica ovviamente è qualcosa dalla quale non si può prescindere. Serve veramente tanto pragmatismo e tanta voglia di fare, che noi abbiamo e che vogliamo esportare in tutto il Lazio e in tutta l’Italia”.