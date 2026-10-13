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Investito dal suo Suv, 77enne muore a Milano

Lo sportello rimasto aperto ha colto di sorpresa l'uomo, travolgendolo e incastrandolo sotto la carrozzeria del Suv

di Daniel Walker - 13 Ottobre 2026

Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi a Corsico, alle porte di Milano. Un uomo di 77 anni è morto schiacciato dalla propria autovettura in piazza Papa Giovanni XXIII, travolto dal suo veicolo sotto gli occhi dei familiari.

La chiamata in aiuto e la dinamica

Secondo le ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, l’anziano era giunto in piazza Papa Giovanni XXIII alla guida del suo Suv per prestare soccorso al figlio. Gli aveva segnalato un problema tecnico alla propria auto. A bordo della vettura del 77enne si trovava fino a pochi istanti prima dell’incidente anche la nuora.

L’uomo aveva appena ultimato le manovre di parcheggio quando si è verificato l’imprevisto fatale. Per cause ancora in corso di accertamento — un possibile guasto meccanico, il mancato o parziale inserimento del freno a mano o un movimento involontario —, il veicolo si è messo improvvisamente in moto.

Lo sportello rimasto aperto ha colto di sorpresa il 77enne, travolgendolo e incastrandolo sotto la carrozzeria del Suv.

I soccorsi e il decesso all’ospedale San Carlo

I familiari presenti sulla scena hanno lanciato immediatamente l’allarme al 112. La centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto un’automedica, un’ambulanza, la polizia locale di Corsico e la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di via Darwin da Milano.

I pompieri sono intervenuti d’urgenza per sollevare il mezzo ed estrarre l’anziano, trovato dai sanitari in arresto cardiocircolatorio e con traumi multipli gravissimi.

Nonostante le manovre di rianimazione avviate sul posto e proseguite durante la corsa in codice rosso verso l’ospedale San Carlo di Milano, le lesioni riportate nello schiacciamento si sono rivelate letali. Per il 77enne non c’è stato nulla da fare. Gli agenti hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell’improvviso movimento del veicolo.