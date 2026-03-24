Iran, Qatar “sostiene ogni sforzo diplomatico” per porre fine a guerra

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E accoglie con favore lo stop ad attacchi infrastrutture energetiche

di Askanews - 24 Marzo 2026

Doha, 24 mar. (askanews) – Il Qatar sostiene tutti gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra con l’Iran, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che ci sono stati contatti tra Washington e Teheran.

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari in conferenza stampa a Doha ha dichiarato: “Sosteniamo tutti gli sforzi diplomatici in questo ambito, che siano di comunicazione, canali ufficiali o non ufficiali, e tutto ciò che potrebbe condurci a una soluzione diplomatica di questa guerra”.

“Ci tengo a sottolineare che al momento non vi è alcun coinvolgimento diretto del Qatar nella mediazione tra le due parti (Iran e Stati Uniti). La nostra attenzione è attualmente interamente rivolta alla difesa del nostro Paese e alla gestione dei danni derivanti dai vari attacchi subiti dallo Stato del Qatar. Tuttavia, come avete potuto constatare da quanto ho letto in precedenza, la comunicazione con altri Paesi – sia a livello regionale che internazionale – prosegue attraverso gli incontri multilaterali che si sono svolti di recente”, ha aggiunto.

“Accogliamo con favore il chiaro provvedimento di sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche e ci auguriamo che si concretizzi e continui. Non crediamo che vi sia alcuna giustificazione per attaccare le infrastrutture civili. Queste infrastrutture civili, ovunque si trovino, rappresentano la ricchezza del popolo”, ha concluso.