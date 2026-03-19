Iran, Trump: non abbiamo avvertito alleati, volevamo effetto sorpresa

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E cita Pearl Harbor con accanto la premier giapponese

di Askanews - 19 Marzo 2026

Washington, 19 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha spiegato di non aver informato preventivamente gli alleati dell’attacco contro l’Iran per preservare l’effetto sorpresa dell’operazione.

Parlando dalla Casa Bianca accanto alla premier giapponese Sanae Takaichi, Trump ha affermato che “quando entriamo in azione lo facciamo in modo deciso, e non abbiamo detto nulla a nessuno perché volevamo la sorpresa”. Il presidente ha fatto riferimento anche all’attacco giapponese a Pearl Harbor, dichiarando: “Chi conosce meglio la sorpresa del Giappone? Perché non ci avete avvisato di Pearl Harbor?”, aggiungendo che “se lo dici a tutti, non è più una sorpresa”. La premier nipponica era in evidente imbarazzo.

Trump poi detto: “Nei primi due giorni abbiamo distrutto circa il 50 per cento degli obiettivi” poi ha rivendicato il fatto che gli Stati Uniti non hanno bisogno dello Stretto di Hormuz: “Lo difendiamo per tutti gli altri, e poi, nel caso della NATO, non vogliono aiutarci a difenderlo, eppure sono loro che ne avrebbero bisogno”.