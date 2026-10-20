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Israele al voto sotto assedio: sondaggi in bilico, esercito mobilitato e pressioni internazionali sul futuro di Netanyahu

Un Paese diviso in vista delle elezioni del 27 ottobre

di Ernesto Ferrante - 20 Ottobre 2026

Israele si avvicina alle elezioni parlamentari del 27 ottobre in un clima di tensione straordinaria, con il Paese stretto tra l’incertezza politica, le minacce alla sicurezza e una crescente pressione internazionale. Le urne chiamate a decidere il futuro del governo di Benjamin Netanyahu sono diventate il centro di una partita che va ben oltre i confini israeliani. Washington segue con attenzione l’esito del voto, l’Europa osserva con preoccupazione le possibili alleanze della futura maggioranza, le forze armate si preparano a una giornata che viene già considerata ad alto rischio e gli altri attori regionali valutano le eventuali conseguenze per Gaza.

Il momento è molto delicato

L’ultimo sondaggio diffuso dall’emittente pubblica Kan restituisce l’immagine di un Paese profondamente diviso. Il blocco guidato dall’ex capo delle Forze di Difesa Israeliane Gadi Eisenkot guadagna terreno e conquista un seggio aggiuntivo, mentre la coalizione di Netanyahu ne perde due. I numeri continuano a indicare un confronto serrato, ma segnalano anche un lento spostamento degli equilibri politici. Secondo la rilevazione, il blocco del premier si fermerebbe a 51 seggi, mentre l’opposizione arriverebbe a una potenziale maggioranza di 65 deputati. Tuttavia, il persistente boicottaggio dei partiti arabi complica qualsiasi scenario di governo e riduce il peso effettivo dello schieramento anti-Netanyahu, lasciando il blocco di Eisenkot a quota 52 seggi. Se si osservano invece le intenzioni di voto per i singoli partiti, il movimento Yashar guidato dall’ex generale emergerebbe come prima forza con 23 seggi, davanti al Likud che ne conquisterebbe 21.

Estremisti e militari

A spostare gli equilibri è soprattutto la galassia della destra radicale. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich rafforza le proprie posizioni e intercetta una parte dell’elettorato più conservatore, mentre il nuovo partito fondato dall’ex generale Ofer Winter non riuscirebbe neppure a superare la soglia di sbarramento. Un dato che conferma come la competizione stia diventando sempre più interna al campo nazionalista e identitario. Ma la politica non è l’unica preoccupazione. Con il Paese impegnato su più fronti di sicurezza, il capo di Stato maggiore Eyal Zamir ha disposto lo stato di massima allerta per le Forze di Difesa Israeliane. A partire da giovedì sono stati revocati i permessi ai militari e rafforzati i dispositivi operativi in tutto il territorio.

L’obiettivo dichiarato è garantire che le elezioni possano svolgersi regolarmente e in sicurezza. La decisione arriva dopo una valutazione strategica condotta dai vertici militari sulle diverse aree di crisi che circondano Israele. Zamir ha ordinato una maggiore presenza di ufficiali superiori nei centri di comando e il rafforzamento del Comando Centrale in Cisgiordania attraverso l’invio di ulteriori unità, comprese forze della Brigata Paracadutisti.

L’endorsement di Trump

La campagna elettorale, intanto, si è trasformata anche in un confronto sul ruolo delle potenze straniere. Le dichiarazioni di sostegno espresse dal presidente statunitense Donald Trump a favore di Netanyahu hanno provocato reazioni immediate nell’opposizione. Il leader di Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, ha accusato Trump di preferire un interlocutore politicamente più conveniente, definendo il premier israeliano una figura funzionale agli interessi della Casa Bianca. Ancora più netto Yair Golan, leader del Partito Democratico israeliano, secondo cui nessun endorsement internazionale potrà sostituire il giudizio degli elettori. Per l’ex vice capo di Stato maggiore, la vera questione non riguarda Washington ma il futuro dello Stato ebraico dopo il trauma del 7 ottobre. Golan ha inoltre incolpato l’attuale governo di perseguire una strategia di conflitto permanente che rischia di compromettere i rapporti con gli alleati storici di Israele.

Tensione in Cisgiordania

Sul fronte della sicurezza, infine, continua a crescere la tensione in Cisgiordania. Sono saliti a dieci gli arresti per l’aggressione alla fotoreporter Heidi Levine e a un gruppo di diplomatici europei. Un episodio che ha riacceso l’interesse internazionale sulla situazione nei territori.

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