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Italia-Turchia, al Dall’Ara una sfida che vale il futuro

Dopo il pareggio contro la Francia e il netto 4-1 dell'andata, la Nazionale di Roberto Mancini torna davanti al pubblico italiano

di Redazione - 5 Ottobre 2026

L’Italia torna in campo questa sera allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna per la quarta giornata della UEFA Nations League. Alle 20.45 gli uomini di Roberto Mancini affrontano la Turchia di Vincenzo Montella in una partita che può indirizzare in maniera decisiva il cammino degli azzurri nel girone.

Dopo la sconfitta all’esordio contro il Belgio, la Nazionale ha cambiato passo. Il convincente successo per 4-1 ottenuto a Bursa contro gli stessi turchi e il prezioso pareggio per 1-1 sul campo della Francia hanno restituito fiducia e ambizioni a un gruppo chiamato ora a dare continuità ai risultati. L’Italia si presenta all’appuntamento bolognese con il morale alto e la concreta possibilità di rilanciarsi nella corsa ai primi posti del raggruppamento.

Montella sotto pressione

La sfida ha un sapore particolare anche per Montella, ex attaccante della Nazionale e oggi commissario tecnico della Turchia. La sua selezione arriva a Bologna in una situazione delicata. Il pesante ko dell’andata e i risultati negativi delle ultime settimane hanno alimentato le critiche della stampa turca.

Nella conferenza della vigilia, l’ex aeroplanino ha però difeso il lavoro svolto dal gruppo, sottolineando la volontà della squadra di confrontarsi ad alti livelli e di provare a invertire la rotta contro un avversario di primo piano. Quello del Dall’Ara potrebbe essere uno snodo importante anche per il futuro dell’ex tecnico di Milan e Roma sulla panchina turca.

Le probabili formazioni

Mancini dovrebbe confermare il 4-3-3, affidandosi all’esperienza di Donnarumma tra i pali e alla qualità del centrocampo guidato da Barella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara.

Ct: Roberto Mancini.

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Akturkoglu; Guler, Yilmaz.

Ct: Vincenzo Montella.

L’attenzione sarà puntata soprattutto su Gianluca Scamacca, chiamato a guidare l’attacco azzurro, e sul talento turco Arda Guler, considerato uno dei giocatori più promettenti del calcio europeo.

Dove vedere Italia-Turchia

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Rai con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da computer, smartphone, tablet e smart TV.

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