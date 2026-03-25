Italian Design Week 2026 a Washington: Rigenerazione e Re-Design

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L’evento promosso da IMARK, guidata da Roberta Marcenaro Lyon

di Askanews - 25 Marzo 2026

Washington DC, 25 mar. (askanews) – A Washington DC si è conclusa la quinta edizione della Italian Design Week (IDW), contestualmente alla decima edizione dell’Italian Design Day, appuntamento di punta per il dialogo tra Italia e Stati Uniti su design, industria e diplomazia. L’evento si è svolto presso l’Ambasciata d’Italia nella capitale americana, nel cuore istituzionale della città, e ha accolto istituzioni, imprese, architetti, ingegneri e stakeholder attorno al tema “Regeneration” / “Re Design”.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è la rigenerazione, intesa come risposta alle trasformazioni urbane, industriali, ambientali e sociali, non solo come sostenibilità ma come vera riconfigurazione di spazi, oggetti, idee e relazioni.

L’evento promosso da IMARK, fondata e guidata da Roberta Marcenaro Lyon, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti e dell’Istituto Italiano di Cultura, ha visto la presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli in chiusura. Architettura sostenibile e rigenerazione urbana Ambassador della Italian Design Week 2026 l’architetto Mario Cucinella, fondatore e direttore creativo di MCA – Mario Cucinella Architects, riconosciuto esponente dell’architettura sostenibile e orientata al benessere delle persone.