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Italpreziosi presenta collezione di lingotti ‘Le Grandi città d’Italia’

di Redazione - 19 Ottobre 2026

(LaPresse)-Italpreziosi, azienda specializzata nella raffinazione e nel commercio di metalli preziosi con sede ad Arezzo, presenta Le Grandi Città d’Italia, una collezione di sei lingotti da collezione in argento 999 dedicati a Venezia, Firenze, Roma, Milano, Napoli e Pisa. Un progetto che celebra la storia, l’arte e il patrimonio culturale italiano attraverso alcune delle città più rappresentative del Paese. Ogni lingotto pesa due once troy (62,2 grammi) e riproduce sul fronte, a colori, una veduta della città a cui è dedicato. Il retro, con finitura anticata, riporta il titolo dell’argento, il peso, il marchio Italpreziosi e il numero identificativo dell’esemplare. La collezione è a tiratura limitata, con 150 pezzi numerati per ciascuna città, per un totale di 900 esemplari.Ogni lingotto è accompagnato da un certificato di autenticità con numerazione corrispondente ed è presentato in un cofanetto nero, inserito in un astuccio illustrato con la medesima veduta raffigurata sul prodotto. “Le città italiane custodiscono una parte fondamentale della nostra storia e della nostra identità. Con questa collezione abbiamo voluto valorizzare alcuni dei luoghi più rappresentativi del Paese attraverso un oggetto in metallo prezioso che unisce qualità produttiva, attenzione ai dettagli e significato culturale. È anche un modo per portare con sé un ricordo della propria città o di un luogo a cui si è legati”, dichiara Ivana Ciabatti, fondatrice, presidente e CEO di Italpreziosi. La collezione Le Grandi Città d’Italia è disponibile sullo shop online di Italpreziosi e sull’app Italpreziosi. Il prezzo, comprensivo di IVA, è consultabile nella scheda di ciascun prodotto. La collezione Le Grandi Città d’Italia unisce il valore intrinseco dell’argento alla dimensione artistica e culturale di un’edizione a tiratura limitata, proponendosi sia come oggetto da collezione sia come opportunità per chi desidera detenere argento fisico attraverso un prodotto che celebra il patrimonio italiano.