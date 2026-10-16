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Jonathan Milan il Re della velocità

Record del mondo storico e medaglia d'oro ai mondiali

di Gianluca Pascutti - 16 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Jonathan Milan firma un’impresa leggendaria ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. L’atleta azzurro trascina l’Italia in cima al pianeta con una prestazione sbalorditiva.

Un record del mondo leggendario

L’azzurro demolisce ogni limite umano nell’inseguimento individuale. Durante le prove della competizione il gigante friulano ferma il cronometro a 3:58.850 sui quattro chilometri. Questo crono pazzesco permette al campione italiano di superare la barriera dei tre minuti e cinquantanove secondi. Nessun atleta della storia del ciclismo su pista era mai riuscito in una simile impresa prima d’ora. Il ciclista italiano viaggia a una velocità media impressionante superiore ai sessanta chilometri orari. Milan batte il suo stesso primato precedente abbassandolo di tre decimi e confermando uno strapotere fisico senza precedenti.

La Finale Contro Madsen e la Conquista dell’Oro

Dopo il tempo record stabilito durante le batterie Jonathan Milan guadagna il pass per la finalissima per la medaglia d’oro. Ad attenderlo sulla pista di Shanghai c’è il temibile danese Frederik Madsen. Il corridore della Danimarca ottiene il secondo tempo assoluto stampando un eccellente 3:59.979 nelle qualificazioni. La sfida conclusiva regala emozioni grandissime agli appassionati di questo sport spettacolare. Nella corsa per il titolo il corridore friulano domina la contesa fin dai primi metri con grande autorevolezza. Il ciclista azzurro chiude la prova finale con il tempo di 4:00.769 e conquista con merito la medaglia d’oro iridata.

Una Giornata Storica Per l’Italia e Filippo Ganna

La trionfale giornata azzurra sulla pista iridata viene completata dalla grande prestazione di Filippo Ganna. Il fuoriclasse piemontese ottiene il terzo tempo nelle qualifiche fermando il cronometro sul 4:00.976. Ganna conquista successivamente una bellissima medaglia di bronzo confermando il dominio italiano nella disciplina. Due atleti azzurri salgono contemporaneamente sul podio mondiale regalando grandi gioie ai tifosi. Il movimento ciclistico italiano festeggia un risultato memorabile che resterà scritto a lungo negli annali dello sport. Jonathan Milan consolida lo status di fenomeno assoluto del ciclismo moderno con una prova di forza senza eguali.

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