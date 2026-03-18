Kabul, raid pakistano su clinica: Ong conferma centinaia di morti

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Escalation tra Islamabad e Afghanistan, vittime durante la preghiera

di Askanews - 18 Marzo 2026

Kabul, 18 mar. (askanews) – Il Norwegian Refugee Council ha confermato centinaia di morti e feriti nel raid aereo pakistano su una clinica per le dipendenze a Kabul prima verifica indipendente di un attacco che le autorità talebane quantificano in circa 400 vittime. Sullo sfondo, le accuse ricorrenti di Islamabad a Kabul: ospitare gruppi armati che colpiscono oltre confine.

“Al momento dell’attacco, da quanto abbiamo ricostruito anche con i soccorritori, molte persone erano riunite nello stesso edificio per la preghiera subito dopo l’iftar. È probabilmente questo il motivo dell’alto numero di vittime”, ha detto Jacopo Caridi, direttore Nrc Afghanistan.

La struttura è stata colpita e in parte distrutta. Il Pakistan sostiene di aver preso di mira infrastrutture legate a gruppi armati; le autorità afghane parlano di vittime civili. Le organizzazioni umanitarie chiedono il rispetto del diritto internazionale e l’accesso ai soccorsi.