Italpress Notizie Motori

La nuova Mazda CX-5 ottiene il massimo punteggio nei test Euro NCAP

di Italpress - 10 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Mazda con la nuova CX-5 ribadisce il suo impegno nella sicurezza e nelle tecnologie avanzate di assistenza alla guida, ottenendo le cinque stelle negli ultimi test Euro NCAP. La vettura ha raggiunto il 90% nella protezione degli occupanti adulti, l’89% nella protezione dei bambini, un eccellente 93% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada e l’83% nella valutazione dei sistemi di assistenza alla sicurezza. La tecnologia umanocentrica promossa da Mazda assicura a tutti maggiore sicurezza, serenità e un’esperienza di guida ancora più appagante. Per quanto riguarda il punteggio del 90% nella protezione degli occupanti adulti, l’abitacolo si è dimostrato stabile nel test di impatto frontale disassato, offrendo una buona protezione a ginocchia e femori. Le zone considerate critiche hanno registrato livelli di sicurezza giudicati da buoni ad adeguati, con prestazioni eccellenti sia nel test di impatto contro barriera laterale sia in quello contro barriera rigida a tutta larghezza. Nel severo test di impatto laterale contro un palo, la protezione offerta è stata giudicata adeguata. Tra i sedili anteriori, la sicurezza è stata ulteriormente migliorata dal buon controllo dei movimenti degli occupanti e dall’efficace intervento dell’airbag laterale opposto. La protezione dal colpo di frusta è risultata eccellente sia per i sedili anteriori sia per quelli posteriori, grazie anche alla presenza dell’eCall avanzato, del sistema di attenuazione degli urti secondari e alla comprovata funzionalità di porte e finestrini in caso di immersione.

La nuova Mazda CX-5 ha ottenuto un punteggio dell’89% nella protezione dei bambini, raggiungendo il massimo risultato con i manichini di 6 e 10 anni nei test di impatto frontale disassato e contro una barriera laterale. La disattivazione automatica dell’airbag passeggero assicura un’elevata compatibilità con un’ampia gamma di sistemi di ritenuta per bambini (CRS). E’ inoltre presente un sistema indiretto di rilevamento della presenza di un bambino a bordo, e tutti i seggiolini di sicurezza omologati possono essere installati senza difficoltà e in condizioni ottimali di sicurezza. Nei confronti degli utenti vulnerabili della strada, la nuova CX-5 ha registrato prestazioni da buone ad adeguate nell’impatto con la testa e ha ottenuto i punteggi più elevati per la protezione della parte inferiore del corpo. Il sistema di frenata autonoma di emergenza (AEB), in grado di rilevare pedoni e ciclisti, compresi quelli anche che sopraggiungono da dietro, ha dimostrato un comportamento eccellente sia negli scenari di retromarcia sia in quelli di apertura delle porte. La vettura ha inoltre conseguito il massimo punteggio per la protezione dei motociclisti, raggiungendo una valutazione complessiva del 93%. La nuova Mazda CX-5 dispone di un completo pacchetto di Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che ha supportato il suo punteggio Safety Assist dell’83%. Il sistema AEB reagisce in modo efficace agli altri veicoli, mentre i promemoria standard per le cinture di sicurezza e il monitoraggio diretto del conducente migliorano la sicurezza quotidiana. Il sistema di assistenza al mantenimento della corsia corregge delicatamente le deviazioni involontarie, intervenendo in modo più deciso quando necessario. Il sistema di assistenza alla velocità riconosce in modo affidabile i limiti locali, con possibilità di regolazione opzionale.

Le tecnologie ADAS aggiornate aumentano ulteriormente sicurezza e comfort di guida. Il sistema Smart Brake Support (SBS) agevola le manovre a bassa velocità e segnala in anticipo la presenza di veicoli fermi o rallentamenti nel traffico, mentre il migliorato Blind Spot Monitoring (BSM) rileva veicoli e biciclette nei punti ciechi durante i cambi di direzione. Il Driver Emergency Assist (DEA) e il Driver Monitoring intervengono in caso di calo di attenzione del conducente, mentre avvisi visivi e sonori aiutano a mantenere la concentrazione. I sistemi Lane Change Assist (LCA), Mazda Radar Cruise Control (MRCC), Emergency Lane Keeping (ELK) e Proactive Driver Assist (PDA) garantiscono una marcia più fluida e controllata. Gli allestimenti di fascia superiore integrano un monitoraggio visivo a 360° per le manovre di parcheggio, con viste dall’alto e in piano. Valutata con cinque stelle da Euro NCAP, la nuova Mazda CX-5 unisce design raffinato e tecnologie all’avanguardia, tra cui la nuova interfaccia uomo-macchina (HMI), per garantire la massima sicurezza in ogni condizione di guida. Versatile e moderna, è ideale per le famiglie, per chi vive la città e per chi ama le attività all’aria aperta. Grazie a queste innovazioni, la nuova CX-5 permette a tutti i passeggeri di viaggiare con fiducia, sicurezza e libertà, trasformando ogni spostamento in un’esperienza confortevole e piacevole.

– foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia –

(ITALPRESS).