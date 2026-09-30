Attualità

La promessa di libertà: solo la cultura potrà salvarci

di Vincenzo Viti - 30 Settembre 2026

“Arabi in Lucania” di Salvatore Calciano (editori MAGISTER, un miracolo di autoeditoria nata da coraggio e intelligenza), è un autentico gioiello di ricerca storica, un lampo di luce sul farsi e disfarsi nell’alto medioevo di un Sud immerso nel cuore di ruvide contese che avrebbero concorso a ridisegnare i contorni di un nuovo potere continentale.

Il racconto

Gesti e reperti di acerba “modernità” indotti dalle incursioni “saracene”: appellativo epico e dialettale per connotare l’arabismo che salendo dalla Sicilia o provenendo dalla Andalusia conquistò il Mezzogiorno contendendolo a Papi e Longobardi, fino a disseminarsi in reperti e tracce della Lucania medievale. Confluendo, infine, nell’emirato di Bari che sarebbe stato oggetto di un controverso e tardivo traffico propiziatorio di indulgenze col dirimpettaio Califfato arabo.

È uno straordinario racconto che procede incalzante e suggestivo. Finché il fascino del quadro sinottico di una ricerca preziosa (per il rigore scientifico e didascalico delle fonti, alcune inedite) non approda nell’epicedio di una Tursi favolosa (ieri moderna patria di Albino Pierro) raccontata da Rabatana che fu la “pietra di inciampo” di una storicità araba tuttora controversa. In ogni caso, quella Tursi primordiale fu capitale “metropolitana” delle tante “rabit” costruite come presidi difensivi disseminati dagli arabi in terra lucana. Da Tricarico a Pietrapertosa a Castelsaraceno per citarne alcuni.

La ricerca

La ricerca di Calciano fresca, agile quasi un testo identitario, prose di perizia e autorevolezza scientifica dall’autore è stata presentata nella prestigiosa presidenza della Provincia di Matera.

Una occasione che ha costretto l’autore a sottoporsi a una autentica prova di maturità accademica, incalzato dell’editore Timoteo Papapietro e dal Prof. Saverio Omar Ciccimarra, un eccellente storico medievista “prestato” alla Scuola. Si è trattato di una spettacolare cavalcata nei secoli, che collega medioevo e incipiente modernità. Tutto è avvenuto nel silenzio assorto di una affollata partecipe platea di docenti e studenti liceali.

In conclusione

Il mio pensiero? Mi sono limitato a rivendicare il valore della “promessa di libertà” che, nel disfacimento del vecchio mondo, solo la cultura potrebbe assicurare.

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