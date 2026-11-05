Politica

La sinistra guarda all’America, perdendo d’occhio l’Italia

di Alessandro Scipioni - 5 Novembre 2026

Ogni volta che oltreoceano soffia un vento progressista, i nostri pasdaran del progressismo intellettuale ed elitario, sventolano le bandiere in piazza, cantano Bella ciao, brindano col mescal e festeggiano come se avessero vinto le elezioni nel loro paese. È accaduto con Obama, si ripete oggi di fronte al cambio di passo dei Democratici americani. Obama vinceva in Iowa, i progressisti più lungimiranti facevano notare che in concomitanza alla sinistra giubilante perdeva l’Abruzzo.

La verità, rigorosamente rimossa a sinistra, è che l’Italia non è l’America, e la pretesa di applicare qui le alchimie di Washington equivale a scambiare l’isola che non c’è per un paese dove andare ad abitare. I problemi si analizzano guardando i fatti, non inseguendo le bizze di un ceto politico che vive stabilmente su Marte.

​Chi governa a Roma, d’altra parte, farebbe male a liquidare la lezione americana come una mera faccenda da film hollywoodiano. La bastonata arrivata a Washington parla a tutti, e racconta una verità elementare; ossia che l’elettore deluso non si converte, cambia fornitore con la freddezza di chi restituisce un prodotto difettoso o passa a un altro gestore telefonico. In questo tempo liquido, sono diventate liquide anche le ideologie per molti elettori, non per tutti. Ma per buona parte sì.

La notizia vera non è chi ha perso, ma come hanno vinto gli altri. E i democratici americani sono risorti curando proprio la malattia di cui la sinistra italiana va più fiera. Hanno messo da parte la superiorità morale. Quella patologia per cui chi non vota a sinistra non esprime un’opinione diversa, ma un difetto genetico da correggere con la rieducazione. È ignorante, egoista, sciovinista, xenofobo, e nel migliore dei casi semplicemente un cretino.

Un tempo il Partito comunista Italiano era quello delle sezioni nelle borgate. Che ricercava il voto dei contadini. Dove Palmiro Togliatti non offendeva la sensibilità e i riferimenti ai valori cattolici. Togliatti era ateo nel midollo. Ma diceva che la giovane italiana ideale era Santa Maria Goretti. Gli intellettuali di sinistra parlavano con rispetto agli operai. Non li guardavano dall’alto in basso, come se fossero dei bifolchi da condurre tenendoli per mano. Cercavano di elevarli. Imparavano da loro e vedevano dignità nel lavoro.

Poi è arrivato il “68. La rivoluzione elitaria dei figli dei borghesi, malati di noia esistenziale. La sinistra è diventata un fatto meramente elitario. Rivendica la rappresentanza dei ceti produttivi e disagiati ma non li conosce. È il punto di riferimento naturale dei salotti, degli ambienti esclusivi, di chi non si preoccupa di come arrivare alla fine del mese. Chi fa fatica ad arrivare a fine mese, vede la concorrenza e la manodopera a basso costo e la criminalità portate dalla clandestinità come fumo negli occhi, subendone direttamente i danni nelle borgate.

La cura d’oltreoceano è iniziata smettendo di insultare l’avversario e mettendo in soffitta le crociate ideologiche. Da noi, invece, si continua a litigare sugli asterischi, a sventolare kefiah e a celebrare i riti stanchi di una sinistra radical chic impermeabile alla realtà. Mentre l’operaio di Mirafiori fa i conti con le bollette e la bottegaia di provincia chiude la saracinesca, i nostri leader discutono di identità di genere e liquidano la paura della microcriminalità urbana come una mera percezione di cittadini ignoranti.

​​In questo scenario, la leadership del centrosinistra appare prigioniera di un vicolo cieco. Elly Schlein è lontana anni luce dalla sensibilità profonda e dai valori della maggioranza del paese reale, profondamente conservatore nei costumi di fondo ma pragmatico.

Non sanno se tenere dentro Renzi, continuano a litigare tra correnti e non offrono alcuna alternativa credibile. Altre ipotesi di laboratorio, come l’evocazione di figure accademiche e intellettuali tanto sofisticate quanto elitarie, sono un azzardo rischioso.

C’è chi pensa alla professoressa Michela Ponzani. Bella, sofisticata ed intelligente. Quanto elitaria, poco empatica e saccente. Poi oltre al titolo di professoressa, adesso ha anche quello di Cavaliere della repubblica. Se Emanuele Filiberto le regala una medaglietta, può anche prendere il consenso di qualche monarchico conservatore.

Comunque rispetto a Elly Schlein tanto di cappello. Però, se come accademica avrà ha i suoi titoli, politicamente non ha nulla di più che una rissa televisiva con La Russa. Certo in questa epoca basta poco, per diventare un fenomeno social e candidarsi a qualunque cosa.

​Pero’ dall’altra parte della barricata c’è Giorgia Meloni, che ha dimostrato una solidità politica che non ha eguali nell’Europa di oggi. In un continente travolto dal caos istituzionale, con la Francia impantanata in crisi permanenti e il Regno Unito che ha bruciato premier a ripetizione, l’Italia garantisce una stabilità inedita.

Meloni non è Trump, ha saputo smarcarsi dagli eccessi d’oltreoceano e ha guidato il governo con un pragmatismo che ha disinnescato le Cassandre della vigilia. E mentre la sinistra guarda a Washington sperando nel miracolo, in Europa le vere scosse telluriche continuano a premere da un’altra parte, pronte a rimescolare le carte in Spagna e in Francia.

La sinistra italiana è quella che caccia via il moderato Biden per la radicale Harris. Rimane chiusa nelle sue convinzioni, incapace di rimettersi in discussione. Capace di rientrare in contatto con la realtà. Quindi preferisce guardare al miraggio della rivoluzione blu senza confini. Per inciso il blu in Europa rappresenta la destra.

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