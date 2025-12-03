Italpress Top News

La startup Agreenet si aggiudica la nona edizione della Call for Ideas di GoBeyond

di Italpress - 3 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – La startup Agreenet si aggiudica la Call for ideas 2025 di GoBeyond – la piattaforma di innovazione responsabile ideata da Sisal, ora parte di Flutter Southern Europe & Africa (SEA), conquistando un grant equity free da 50 mila euro. Agreenet sviluppa biomateriali avanzati per proteggere gli alimenti freschi e prolungarne la conservazione -un ambito ad alto impatto in termini di sostenibilità e riduzione degli sprechi. Arrivata alla sua nona edizione, la Call for Ideas quest’anno ha registrato circa 350 candidature, con un significativo aumento nel numero delle candidature di startup già presenti sul mercato (+7% rispetto alla scorsa edizione). Un dato che conferma l’attrattività del programma verso progetti d’impresa più maturi, rafforzando il ruolo di GoBeyond come punto di riferimento nel supporto all’ecosistema italiano dell’innovazione.Un’importante novità di questa edizione è stato il premio per l’Internazionalizzazione powered by INNOVIT (Centro di Innovazione Italiano a San Francisco), istituito in memoria di Emilio Petrone, promotore della nascita di GoBeyond quando era Amministratore Delegato di Sisal. Il riconoscimento è stato assegnato a Fluid Wire Robotics, startup che sviluppa manipolatori robotici progettati per operazioni spaziali in ambienti estremi. Il premio supporterà l’espansione globale della startup vincitrice, con particolare attenzione al mercato statunitense e ai temi di sostenibilità. Per il secondo anno consecutivo si è poi rinnovata la GoBeyond Challenge, un’iniziativa strategica nata per supportare l’Open Innovation aziendale e rappresentare un concreto motore di innovazione interna. Questo progetto è stato concepito per promuovere collaborazioni di venture clienting, e grazie alla call for ideas della scorsa edizione sono già state avviate tre collaborazioni. Ad aggiudicarsi la challenge è stata Certy, startup che si occupa di creare e sviluppare servizi digitali e di cybersecurity per le aziende.Come ormai da tradizione è stato poi riconosciuto un premio speciale alle startup concept only, ovvero realtà imprenditoriali non ancora costituite e senza un prodotto o servizio validato, assegnato in collaborazione con Startup Geeks, incubatore online per lo sviluppo di progetti imprenditoriali. Le 3 startup che si sono aggiudicate l’accesso gratuito allo Startup Builder, il percorso di incubazione online di Startup Geeks, sono Homechain, Embalhub e Piko.Oltre alla vincitrice, CDC Studio, Steroidomus MedTech, BathBact, Starview e Sinergy Flow sono le startup finaliste che si sono aggiudicate percorsi di advisory messi a disposizione dai partner di GoBeyond, che potranno così accompagnare lo sviluppo e la crescita delle startup.La cerimonia di premiazione si è svolta oggi alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano, e ha visto la partecipazione di Jacopo Naidi, Ecosystem Lead di Innovit; Annamaria Tartaglia, Founder e CEO TheBrandSitter e Presidente della giuria di GoBeyond, e Camilla Folladori, Chief Strategy Officer di Flutter SEA. A moderare l’evento il giornalista Giampaolo Colletti.

