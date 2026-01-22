Italpress Notizie Motori

L’Aci chiude a Torino i festeggiamenti per i 120 anni

di Italpress - 22 Gennaio 2026

TORINO (ITALPRESS) – “I 120 anni dell’Aci sono importanti per tutti gli italiani, perchè l’Aci in questi 120 anni è cresciuta moltissimo. Oggi ha un milione e duecentomila soci, è federazione sportiva nazionale che fin dall’inizio aderisce alla Fia e al Coni, l’unica federazione sportiva dell’automobilismo italiana, oltre che pubblico registro automobilistico. Questa è una giornata importante che chiude l’anno, perché era stata fondata il 23 gennaio 1905, è stato un anno impegnativo con poche celebrazioni e molto lavoro, anche perché è stato un anno quasi per intero di commissariamento”. Così il commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia, il Generale Tullio Del Sette, all’evento per l’annullo filatelico del francobollo dedicato all’Automobile Club d’Italia per i suoi 120 anni, organizzato oggi al Mauto di Torino. L’Aci fin dagli inizi del “secolo breve”, ha promosso e accompagnato lo sviluppo della motorizzazione nel nostro Paese: da quando nel 1905 circolavano poco più di duemila automobili a oggi, con oltre 41 milioni di auto in circolazione e più di 55,5 milioni di veicoli complessivamente presenti sulle nostre strade.

“Abbiamo lavorato molto e abbiamo ottenuto grandi risultati, ad esempio nel settore sportivo – ha aggiunto Del Sette – Abbiamo ottenuto anche che la dazione dei 50 milioni di contributo annuo all’erario sia stata limitata ai soli anni 2025 e 2026, anziché come era stato previsto nella legge di Bilancio dell’anno scorso essere a regime nel tempo”. All’evento organizzato a Torino era presente anche il presidente eletto dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa. “Sono 120 anni di Aci, abbiamo voluto tornare a festeggiarli qua a Torino, dove tutto nacque. Torino per l’Italia è sinonimo di motori, ma oggi l’Aci vuole essere proiettata al futuro, un ente che sia al servizio della mobilità a 360 gradi, guardando non solo all’auto ma a tutti i mezzi di trasporto e a tutte le propulsioni, noi da anni parliamo di neutralità tecnologica” ha detto La Russa. Che aggiunge: “Con Poste Italiane abbiamo anche fatto un annullo filatelico di francobollo celebrativo della nostra storia, che dimostra quanto l’Aci sia ancora oggi amata dagli italiani e al centro della vita sociale italiana”.

– foto xn3/Italpress –

(ITALPRESS).