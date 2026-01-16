Italpress Notizie Spettacoli

Laura Pausini, esce “La dernière chanson (Due vite)” con Julien Lieb

di Italpress - 16 Gennaio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Fuori oggi, venerdì 16 gennaio, il brano La dernière chanson (Due vite) di Laura Pausini con Julien Lieb disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal nuovo videoclip diretto da Gaetano Morbioli. Il brano è incluso nel nuovo album di cover, Io canto 2, che uscirà il 6 febbraio 2026, pubblicato per Warner Records. Julien Lieb, artista pop francese finalista del talent di grande successo Star Academy nell’edizione 2023, è stato riconosciuto come Artista Rivelazione dell’anno 2025 durante gli ultimi NRJ Music Awards. Una nuova potente voce che è emersa e si sta facendo largo tra gli artisti più di spicco della sua generazione. “Rivisitare questa iconico brano italiano con Laura Pausini è un onore assoluto e rappresenta un momento chiave del mio percorso artistico”, commenta Julien. Il brano, reinterpretazione della hit del 2023 di Marco Mengoni, scritta dallo stesso Mengoni con Davide Petrella, Laurent Damien Lescarret e Davide Simonetta, sarà presentato per la prima volta in duetto live proprio sul palco di Star Academy a Parigi, sabato 17 gennaio.

“Quando Marco Mengoni nel 2023 ha presentato ‘Due Vite’ al Festival di Sanremo ho pensato subito che fosse una canzone importante e senza tempo. La sua scrittura rappresenta la musica pop italiana contemporanea e mi piaceva l’idea che nel disco ci fossero anche omaggi più attuali. Marco è un cantautore italiano che stimo molto per la sua voce, il suo pensiero, la sua scrittura e la sua personalità, un giorno mi sono imbattuta in questa versione in francese ed è scoccata la scintilla. Sapendo che anche Julien è un fan della musica di Marco, ho pensato che fosse l’artista perfetto per rendergli omaggio, insieme: due lingue, due voci, due nazioni, due storie, come Due Vite” Così Laura Pausini racconta il suo legame con la canzone e con l’autore.

