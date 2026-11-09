Laura Pausini ha chiuso leg europea indoor dell’Io canto World tour

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Con lei sul palco anche Marco Masini e Carlo Conti

di Askanews - 9 Novembre 2026

Milano, 9 nov. (askanews) – Laura Pausini ha chiuso il 7 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze la parte europea indoor dell’Io canto / Yo canto World Tour 2026/2027. Partita il 27 marzo dalla Spagna, l’undicesima tournée mondiale della cantante ha attraversato Sud America, Stati Uniti ed Europa, registrando complessivamente oltre 500mila biglietti venduti.

Lo spettacolo, rinnovato per le tappe europee nella parte musicale e scenografica, ha alternato i successi della carriera ai brani di Io canto 2 / Yo canto 2, il progetto di cover dedicato ad alcuni dei principali interpreti e cantautori della musica italiana e latina. La versione spagnola dell’album ha ottenuto una candidatura nella categoria Mejor Àlbum Vocal Pop Tradicional ai Latin Grammy Awards, in programma il 12 novembre a Las Vegas.

Ad accompagnare Pausini sul palco una band di sette musicisti e cinque coristi, con la direzione musicale di Paolo Carta. La direzione artistica dello spettacolo è firmata dalla cantante insieme a Luca Tommassini.

Diversi gli ospiti delle tappe italiane. A Milano, Loredana Bertè ha cantato con Pausini “Non sono una signora”, mentre Lazza l’ha affiancata in “Zeri in più (Locura)” e “Cenere”. A Bologna è intervenuto Biagio Antonacci per un duetto sulle note di “Ritorno ad amare”, mentre il produttore cubano Richaelo ha partecipato al segmento latino dello spettacolo. Marco Masini, dopo un’apparizione a sorpresa a Milano, è tornato sul palco a Firenze per cantare “Ci vorrebbe il mare”. Nella stessa serata è intervenuto anche Carlo Conti, per un momento dedicato alla Fiorentina.

Il tour riprenderà nel 2027 con nuove date internazionali: il 17 febbraio a Buenos Aires, il 27 febbraio a S o Paulo, il 2 marzo a Porto Alegre, il 7 marzo a Medellìn e il 14 marzo a Hollywood, in Florida.

In Italia Pausini tornerà negli stadi con Laura Stadium Anniversary 2007/2027, cinque concerti per celebrare i vent’anni dalla sua prima esibizione a San Siro, il 2 giugno 2007. Le date previste sono il 2 giugno a Lignano Sabbiadoro, il 12 giugno a Messina, il 19 giugno a Bari, il 26 giugno a Pescara e il 3 luglio a Roma, allo Stadio Olimpico.

Anche in questa serie di concerti sarà dedicato uno spazio al tema della violenza contro le donne, nell’ambito dell’impegno dell’artista a fianco della fondazione Una Nessuna Centomila. Un momento dello spettacolo sarà incentrato su “Io sì”, brano che le è valso un Golden Globe e una candidatura agli Oscar.

La tournée proseguirà nell’autunno 2027 con una nuova serie di concerti indoor in Europa, tra Londra, Eboli, Lione, Parigi, G teborg, Amsterdam, Zagabria e Milano, dove il 2 dicembre è prevista una tappa all’Unipol Dome.

Il 2026 ha visto Laura Pausini impegnata anche in numerosi appuntamenti internazionali, dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, dove ha interpretato l’inno italiano, alla conduzione del Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, fino all’esibizione al Gran Premio di Formula 1 di Monza del 6 settembre.

In oltre trent’anni di carriera, Pausini ha venduto più di 75 milioni di dischi e totalizzato oltre 8 miliardi di streaming. Nel suo palmarès figurano un Grammy Award, quattro Latin Grammy, un Golden Globe e la nomina a Person of the Year 2023 da parte della Latin Recording Academy.