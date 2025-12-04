Italpress Notizie Spettacoli

L’Ebu ammette Israele all’Eurovision 2026: Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna boicottano la competizione

di Italpress - 4 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Israele parteciperà all’Eurovision 2026. Lo ha stabilito l‘Unione di radiodiffusione europea (Ebu) durante l’Assemblea generale che si è svolta a Ginevra. Immediate le reazioni di alcuni Paesi che contestano da tempo la partecipazione di Israele alla competizione canora europea prevista a Vienna dal 12 al 16 maggio prossimi. Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna hanno annunciato che nessun loro rappresentante parteciperà all’Eurovision in segno di protesta per l’operazione militare condotta da Israele a Gaza dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Plauso del presidente di Israele, Isaac Herzog, dopo l’annuncio di Ebu. “Israele merita di essere rappresentato su ogni palcoscenico del mondo e mi impegno pienamente e attivamente per questo. Sono felice che Israele partecipi di nuovo all’Eurovision e spero che la competizione continui a celebrare la cultura, il canto, l’amicizia tra le nazioni e la comprensione culturale transfrontaliera”, ha detto, secondo una nota della presidenza. Herzog ha aggiunto: “Grazie a tutti i nostri amici che si sono battuti per il diritto di Israele di continuare a contribuire e competere all’Eurovision. Sono stato felice di partecipare alla lotta e di dare il mio contributo il più possibile. Questa decisione è un apprezzato gesto di solidarietà, fratellanza e cooperazione, che simboleggia la vittoria su coloro che cercano di mettere a tacere Israele e diffondere odio”.

Nel corso della riunione odierna, l’Ebu ha apportato anche modifiche al sistema di voto del concorso, dopo le polemiche scaturite durante la scorsa edizione della competizione per l’elevato numero di voti popolari ottenuti dalla cantante israeliana, Yuval Raphael.

La modifica del voto prevede una riduzione del numero massimo di voti per votante, fissato a 10 anziché 20. Con il nuovo sistema, le giurie tecniche torneranno anche per le semifinali invece che solo per le finali. L’Ebu ha annunciato che le emittenti dei vari Paesi membri dovranno ora confermare la loro partecipazione alla competizione del prossimo anno a Vienna e l’elenco completo dei partecipanti sarà annunciato prima di Natale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).