Politica

Tra dialogo responsabile e deriva ideologica: le due vie per la manovra

Tasse, spese ed echeggiamenti del ‘900: la manovra svela il solco tra il pragmatismo del dialogo sociale e il ritorno alle nostalgie stataliste della Sinistra

di Anna Tortora - 6 Novembre 2026

Il dibattito sulla legge di Bilancio si trasforma nell’ennesimo banco di prova per misurare la distanza tra due modi radicalmente opposti di intendere il governo del Paese. Da un lato vi è il pragmatismo del Centrodestra guidato dalla linea di Forza Italia, fondato sul dialogo istituzionale con le rappresentanze del lavoro; dall’altro, le pulsioni di una Sinistra frammentata, incapace di emanciparsi dai vecchi tabù ideologici e tentata dal ritorno a un assistenzialismo d’altri tempi.

Il valore dei corpi intermedi: ascolto e concretezza

L’approccio del Segretario Nazionale Antonio Tajani, affiancato dai capigruppo Stefania Craxi ed Enrico Costa, ribadisce la centralità del metodo liberaldemocratico: il passaggio parlamentare della manovra economica non deve ridursi a un mero adempimento formale, ma rappresentare una finestra d’intervento per correggere e migliorare la norma.

È in questa cornice che si inseriscono gli incontri con la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, e con il segretario della Confsal, Angelo Margiotta. Al centro delle interlocuzioni figurano nodi cruciali per la tenuta del Paese, in particolare la sanità, la scuola e la tutela del potere d’acquisto dei pensionati. La linea tracciata appare chiara: nessun miraggio di stravolgimento dei saldi finanziari – garanzia imprescindibile di responsabilità sui mercati e di tenuta dei conti pubblici – ma una ricerca attenta di margini di manovra attraverso emendamenti mirati. Si tratta di un esercizio di politica sociale ed economica che riconosce nei corpi intermedi un alleato indispensabile per il bene comune.

Il “cantiere” dell’opposizione: tra tasse e sbandamenti ideologici

Di fronte alla responsabilità di Governo, il cosiddetto “cantiere progressista” offre invece lo spettacolo di una galleria di nostalgie novecentesche. Il catalogo programmatico dell’opposizione pare riassumersi in una formula collaudata quanto perniciosa: più tasse, più spesa pubblica incontrollata e una marcata insofferenza verso l’alleanza occidentale e le ragioni dell’impresa.

Le ricette avanzate dal campo largo riflettono fedelmente questa impostazione. Alleanza Verdi e Sinistra torna a rispolverare l’ossessione per la patrimoniale, una misura punitiva contro il risparmio capace solo di provocare la fuga dei capitali e scoraggiare gli investimenti. Allo stesso tempo, il Movimento 5 Stelle persevera nella difesa del Reddito di Cittadinanza, un pozzo senza fondo da 40 miliardi di euro che ha fallito sul fronte delle politiche attive del lavoro e che ora si vorrebbe riproporre quale panacea assistenzialista.

Sul piano culturale e delle alleanze il quadro si fa ancora più controverso, spaziando dalle posizioni di Ilaria Salis, aperta alle istanze di chi occupa gli immobili, fino ai recenti viaggi a Pechino del leader di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo – rientrato in Parlamento grazie al prestito di un senatore da parte del PD – per studiare il pensiero di Xi Jinping nei seminari del socialismo mondiale.

Due strade per il Paese

Il contrasto non potrebbe essere più nitido. Da una parte vi è chi affronta la legge di Bilancio con la responsabilità del rigore e l’apertura al dialogo con le categorie produttive; dall’altra prende forma una coalizione arlecchina che insiste nel voler trasformare lo Stato in un apparato ipertrofico e sanzionatorio nei confronti della proprietà privata. Per l’Italia, la scelta resta tra il riformismo concreto del centrodestra e la deriva ideologica di chi preferisce i miti del passato alle sfide del presente.

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