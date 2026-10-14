Salute

La leva della bici infilata nella schiena: salvato dai medici

Quel maledetto dolore alla schiena non lo abbandonava mai: erano tre anni che ne soffriva, poi al Bambin Gesù l’hanno guarito.

di Martino Tursi - 14 Ottobre 2026

Quel maledetto dolore alla schiena non lo abbandonava mai: erano tre anni che ne soffriva, poi al Bambin Gesù l’hanno guarito. E no, non è stato un miracolo. I medici hanno scoperto che quel dolore, quel malessere che l’avrebbe costretto a rischiare di perdere addirittura la funzionalità di una gamba era causato dalla leva del freno di una bicicletta. Che, a seguito di una caduta verificatasi quando il giovanissimo paziente aveva solo dieci anni, si era conficcata in un fianco. E senza che nessuno se ne fosse mai accorto.

Il dolore misterioso, poi la scoperta: la leva della bicicletta

La leva della bicicletta era entrata nella schiena dalla ferita nel fianco e, nel corso del tempo, era arrivata fino a sfiorare la colonna vertebrale. Nessuno si era accorto di niente poiché, dopo la caduta, la “sparizione” dell’accessorio non aveva sollevato più di tanto dubbi. Quel pezzo di metallo, lungo cinque centimetri e mezzo, adesso però era arrivato a lambire la regione lombare e minacciava il contatto con una radice nervosa. Da qui i malesseri e, soprattutto, i rischi a cui è andato incontro il 13enne di Palidoro, in provincia di Roma.

L’operazione perfettamente riuscita

Il ragazzo è stato operato da Leonardo Oggiano, dell’équipe di Ortopedia e Traumatologia del Bambino Gesù di Palidoro, guidata da Pier Francesco Costici. L’intervento è durato circa tre ore. Tramite una piccola incisione nella parte posteriore della schiena, in corrispondenza della colonna, i medici sono riusciti a raggiungere prima e a rimuovere poi la scheggia. L’intervento ha avuto, dunque, un esito completamente positivo. L’adolescente, hanno fatto sapere fonti sanitarie, è stato dimesso e il suo recupero è stato giudicato completo dai sanitari.

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