Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Askanews Video

Libano, Idf hanno bombardato ponte di Qasmiyeh tra Sidone e Tiro

E’ un punto di passaggio strategico per la regione

di Askanews -

Tiro, 22 mar. (askanews) – L’aeronautica israeliana ha bombardato il ponte di Qasmiyeh, a nord di Tiro, punto di passaggio strategico per la regione. Ol bombardamento è avvenuto tre ore dopo l’avviso delle Forze di difesa israeliane (Idf).

Il ponte si trova vicino a un posto di blocco dell’esercito libanese e a una postazione della missione Onu (Unifil), la distruzione isola Tiro e i villaggi vicini dalla regione di Zahrani.

L’attacco è avvenuto dopo che il ministro della Difesa israeliano aveva dichiarato che all’esercito era stato ordinato di distruggere altri ponti sul fiume Litani.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news